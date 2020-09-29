因疫情影響，高雄例行的夢時代跨年晚會2020年停辦一回，高雄市長陳其邁日前宣布，2020年跨年晚會將首度移師大港橋邊的高雄港舉辦，消息一出高雄港周邊的飯店像打了一劑強心針，跨年訂房電話紛紛湧入。

其中具備「面港第一排」優勢的高雄漢來大飯店，將於10月4日起趁勢推出「秋冬網美小旅行」住房專案，想搶先遊覽跨年熱區，只要$3,499元起，就能搭乘水岸輕軌，一路造訪港區最夯景點，包括鯨魚堤岸、高流音浪塔、大港橋、水樂園、棧貳庫、新濱馬尺前，專案除住宿一晚，還贈送早餐、一卡通、午茶券、遊樂設施券、三溫暖使用和起終點接駁服務等，光贈送禮遇價值即超過$3,000元，不想跨年人擠人，何不趁秋高氣爽先來踩點？

漢來飯店規劃的「秋冬網美小旅行」有別過去高雄只有壽山、旗津的老印象，搭乘輕軌沿著亞洲新灣區出發，沿途都是美拍景點:有高雄新地標大港橋、網美文青最愛的駁二大義倉庫、棧貳庫，再到話題不斷，由日治時期老銀行改建的「新濱·駅前」午茶體驗，把最新景點、IG熱點一網打盡!

該專案自10月4日起至12月30日止，市景雙人房一晚只需$3,499元、精緻三人房$4,999元、港景四人房$6,499元（服務費和稅金另計），住宿一晚依房型人數贈送海港自助式早餐、高捷一卡通、新濱·駅前午茶券；每房還有小旅行地圖及2張棧貳庫遊樂設施券等超值好禮，光是贈送的禮遇價值即超過$3,000元!既可感受五星尊榮服務、享受館內全面更新的三溫暖、健身房、露天泳池，還能暢遊港都最時髦景點！

從飯店出發，前一天預約接駁，即有專車送往輕軌光榮碼頭站，利用專案贈送的一卡通（含儲值金$100）搭乘高雄輕軌一探新灣美景，幸運的話還能一睹高流音浪塔試點燈。在輕軌駁二大義站下車，大港橋即在眼前，每日15:00的旋轉秀不可錯過!週五~週日晚間19:00還有加場表演，讓遊客感受夜晚橋邊浪漫滋味;徒步跨越大港橋，到高港水樂園賞日式庭園美景，彷彿置身日本來一場偽出國。

再走幾步便是近年話題不斷的棧貳庫，網美激推的拍照熱點白色旋轉木馬、高港小火車等設施，憑專案設施券即可體驗!不論是親子出遊抑或情侶約會都是趣味。專案特別加碼，只要憑住宿期間的棧貳庫消費發票累計滿$1000元，在棧貳庫服務台蓋章，即可至飯店折抵房價$300元!吃喝玩樂還能輕鬆省荷包，超值住宿不間斷!

秋日午后，來一場愜意下午茶更是網美旅行不可或缺!漢來大飯店攜手今年初甫開幕的「新濱·駅前」，搭配住宿專案贈送獨享午茶組合（價值NT$220起），讓旅客在時髦歷史建築中品味特色咖啡與點心。「新濱·駅前」前身是舊三和銀行，為日治時期歷史建築，經過15年修復，現在不僅保留銀行櫃台、舊金庫，還有吸睛的精緻冰滴咖啡機，流轉復古優雅氣息。隔壁哈瑪星貿易商大樓的「春田茶室」提供台灣茶，也可用獨享午茶券兌換。完成一日小旅行，再由漢來接駁回飯店或是造訪其他特色商圈，行程豐富便捷。訂房專線：07-2135766。

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