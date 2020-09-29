亞太電信總經理黃南仁29日提出四大建言，包括基於5G戰略考量，政府補助電信業者5G建設宜加速、並加量。另外，他認為，2600/2100/1800/900/700MHz已納入3GPP頻段，建議NCC將這五個頻段納入5G共頻共網共建的行列。

遠傳與亞太電日前宣布5G策略結盟，雙方將在5G領域共頻共網共建，市場解讀，黃南仁這項建議，是為未來遠傳與亞太電擴大頻譜資源共享，從既有5G頻譜延伸至4G頻譜預作舖路。

其次，對於5G垂直場域，黃南仁認為，若電信業者採用ORAN/SDN國產設備建構5G垂直場域，宜支持並加重建設補貼。

黃南仁強調， 數位發展非常智能，未來消費者一定會要求電信業者提供更嚴謹的服務，電信業者一定要超前部署。他舉目前全球牛田點60秒在Google查詢資料高達300萬次，奇出140億 封電子郵件、40萬推特、在Yotube上觀看500萬部影片，在臉書發表30萬則狀態更新。

另外，全世界90%資料量都是在最近兩年產生，未來不只人對人、人對物，物與物的傳送，更加大整體資料量的傳送。

調查機構及設備商華為調查指出，2025年所有物件都會被連結，其中，亞太電信目前與企業界合作AR/VR，協助企業進行機器人協作的比例持續上升中。

台灣5G全國涵蓋率預估2025年超過85%，相信台灣將遠遠超過85%，他強調，如果中華電透露5G建設投資六百億元，若還不能達到85%覆蓋，就不知道這個(5G)生意該怎麼做了。

但反觀電信業營收一直往下走，未來從智慧工廠等創新應用服務也許可以讓電信商營收止跌回穩。目前網通產業營收89%由電信業者貢獻，也看到SI系統整合業者進入此場域 ，未來不只ICT、SI也有專業領域的創新應用服務。

亞太電數位轉型聚焦核心競爭力 ，在垂直領域與各行各業結合，目前侷限六大垂直應用服務，因亞太電在網路結合鴻海 打造從端到端的 生態系 ，同時亦與國際及國內夥伴共同打造數位轉型。

六大領域中，亞太電認為智慧製造可說是強項，亞太電提供PoC及不同AI解決方案，尤其在中小型企業的解決方案。在雲端 ，亞太電準備了12朵雲，直接為企業賦能給一般用戶。另外，在智慧醫療，亞太電希望做到8K+5G。

(工商 )