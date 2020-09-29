美國大選將於11月3日舉行，而隨著大選等風險事件發生之前，瑞銀（UBS）全球財富管理公司指出，投資人現在應該把錢拿去買黃金，並稱黃金是非常好的避險資產。

CNBC報導，瑞銀財富管理地區首席投資長凱爾文·泰伊（Kelvin Tay）日前受訪表示，我們喜歡黃金，因為我們認為，在今年年底前，黃金實際上很可能可能達到每盎司2000美元左右。

泰伊認為，就美國大選不確定性及新冠肺炎的不確定性而言，黃金是非常非常良好避險工具，而近期的黃金價格較為疲軟，這對投資人來說也是一個很好的入場時機。

報導指出，黃金價格已在今年創下歷史新高，且是首度突破每盎司2000美元，但近期的金價再度下跌，截至亞洲交易時間周二下午，12月交割的黃金期貨每盎司約為1880美元；黃金現貨約為1878美元。

泰伊強調，低利率環境也會增加黃金的吸引力，按照美國聯準會（Fed）的政策，美國到2023年的利率都將維持在接近零利率的水平。

同時，他並建議投資人把一些資金投入購買一些大陸國債，因為大陸國債將在2021年10月開始被納入富時羅素公司（FTSE Russell）的世界國債指數（WGBI），預計將會大陸帶來數千億美元的資金流入。

他說，大陸政府債券的收益率為2.5%，高於其他地區的債券，而美國為0.6％，歐洲為負值。這對於擁有非常強大的資產負債表的政府來說，這確實是很高的回報。

(中時新聞網)