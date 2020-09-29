華為集團財務長孟晚舟的引渡案28日在加拿大開庭，值得注意的是，孟晚舟開庭當天配戴的粉紫色口罩，右下方印著「Made In Taiwan」的字樣，顯然是出自台灣的口罩國家隊，意外引起外媒關注。

48歲的孟晚舟是華為集團創辦人任正非的女兒，2018年美國政府向加拿大提出司法互助要求，孟晚舟在途經溫哥華轉機時遭到加拿大警方逮捕，之後以1000萬加幣（約新台幣2.17億）的保釋金交保候傳，此後她被強制配戴電子腳鐐，在溫哥華的豪宅中限制行動。

綜合外媒報導，孟晚舟遭美國政府指控涉嫌詐欺，檢察官指出，孟晚舟利用簡報向匯豐銀行主管報告，但是該報告的內容掩飾華為與駐伊朗子公司「香港星通技術有限公司」的真正關聯，而匯豐透過其美國銀行體系繼續為華為處理金融交易，最後因此陷入違反美國制裁措施的情況，面臨被起訴風險。

孟晚舟28日出庭時，身穿條紋襯衫、米色的五分西褲，腳上依舊配戴電子腳鐐，不僅如此，有外媒記者注意到，孟晚舟所配戴的粉紫色口罩上印有「Made In Taiwan」的字樣，明顯就是由台灣國家口罩隊所生產。

(中時新聞網)