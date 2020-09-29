彰化高鐵站特定區區段徵收土地標售開紅盤！彰化縣政府28日開標，39筆土地中有14筆完成標售，標脫率達36％，比上半年32％更高、刷新紀錄，除4筆產專用地外，不乏單筆小面積的住宅區土地，更出現同1筆有4標競標，相當搶手。

彰化縣政府近日公開標售田中鎮高鐵段469地號等39筆土地，共標脫14筆土地，面積為3.1589公頃，共標得地價款9億6685萬9120元，雖進帳略遜於上半年業績，但標脫率刷新紀錄，顯示受惠於台商回流投資，已逐漸炒熱高鐵站周邊土地開發市場。

彰化地政處指出，這次公開標售作業，共計有23封投標封，即使新冠肺炎疫情嚴峻，但彰化高鐵特定區土地，區位良好且價格合理，因此吸引許多投資人踴躍進場，產專一、二土地各標售2筆，得標金額自1億300多萬元至2億800多萬元不等，因土地面積大、標售總價可觀。

地政處指出，其餘標售的10筆土地皆為第一種住宅區，標售總價從700多萬元起跳，最高1筆更達到5400多萬元；而出現4標搶標的住宅區土地面積約125坪，最後標售總價逾1200多萬元，每坪得標單價為9萬5700元，比每坪8.7萬元的最低底價高出1成。

地政處表示，住宅區已成為新興熱門標的，其中7筆土地面積均在1000平方公尺（約302坪）以內，顯見市場對於特定區開發已有足夠信心，紛紛進場搶購；相信未來彰化高鐵特定區的住宅需求將不是問題！

彰化田中高鐵特定區可供標售建築土地面積66公頃、共計155筆，自2015年開發迄今，已標售100筆土地，剩餘30公頃土地；縣府向銀行借貸61億元土地開發基金，地政處樂觀預估，今年就可以陸續完成清償。

(中時 )