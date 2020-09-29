大聯盟季後賽台灣時間明（30）日淩晨2時開打，《大聯盟官網》12位專家一致看好道奇隊打進世界大賽，其中9人看好道奇在世界大賽封王，美國聯盟戰績最好的光芒隊則獲得2票，印地安人隊1票。至於世界大賽對戰組合，半數專家認為是道奇、光芒，也有4人預測道奇、洋基爭霸。

專家一致認為道奇整體戰力最完整，難怪能拿下43勝、只輸17場。官網記者的綜合評比中，道奇除了牛棚較弱，打線、先發投手、守備都排前3名，板凳深度更優於其他各隊。

道奇在國聯西區8連霸，是大聯盟最強球隊之一，也是季後賽常客，但2017年、18年打進世界大賽都鎩羽而歸。2017年可能受太空人隊「偷暗號」影響，另一關鍵是少了一位靈魂人物，今年球團透過交易從紅襪找來貝茲，他擁有2018年世界大賽奪冠經驗，今年將可派上用場。道奇隊上次封王是在1988年，距今已32年，對這麼強的球隊來說，用輪的也應該輪到了。

光芒今年拿下40勝僅次於道奇，是一支投優於打的隊伍，先發輪值、牛棚都是季後賽16隊最佳，守備、板凳深度也中規中矩，但打擊只有中段班水準。不過憑藉教練團指揮調度的能力，其他環節相輔相成，世界大賽封王看好度僅次於道奇。

大聯盟專家還認為，如果有奇蹟出現，應該是洋基、印地安人這兩支傳統勁旅，洋基打進世界大賽的看好度僅次於道奇、光芒，而印隊若能打進世界大賽，甚至有機會扳倒道奇。至於勇士打擊最猛、紅雀守備最穩，但其他環節不夠理想，恐無法走太遠。

(中時 )