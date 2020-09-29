高雄大學日前舉辦「越過中秋越湯圓」活動，民眾學習製作越南星型燈籠。（林瑞益攝）

高雄大學日前舉辦「越過中秋越湯圓」活動，邀請在地民眾同樂，安排越籍新住民、社區大學老師丁玉蘭教導製作燈籠，以及品嘗越南口味的綠豆內餡湯圓、榴槤月餅等，體驗有別於「烤肉配柚子」之外的異國文化。

丁玉蘭表示，榴槤月餅的材料包含綠豆仁、榴槤、鴨蛋黃等，吃起來口感鹹中帶甜、甜而不膩，這月餅在越南很常見，感覺就像是台灣的綠豆椪。

越南也盛產柚子，也有類似華人中秋節文化，由於產季不在秋天，所以沒有「賞月配柚子」習俗，也沒有台灣特有的全民烤肉運動，但會食用由綠豆、糯米、椰奶等組成的湯圓，以及榴槤口味月餅。

這場活動由高雄大學學務處、學生社團「新住民子女社共同舉辦。新好社指導老師邱巧齡說，本著大學社會責任（USR），與在地共生共榮的精神，帶領社員籌辦，並設計越南版中秋故事「阿貴傳說」導讀、手提燈籠DIY、越式月餅及湯圓品嘗等活動，讓更多民眾認識與尊重多元文化，促進族群融合。

此外，越南的中秋節也是兒童節，搭配「神醫阿貴」傳說，民眾感念其不收分文救人無數的仁醫情操，在他得道成仙日（中秋節飛上月宮），父母長輩教導小孩製作、懸掛特製星形燈籠，以示紀念慶賀。

(中時 )