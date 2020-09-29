因應台商回台建（擴）廠土地需求，經濟部加工處再釋出楠梓園區行政場域第1期用地，穎崴科技投資32.5億元，此將提供200個就業機會，並為園區翻轉再造注入新動能。高雄市經發局長廖嘉祥說，將成立投資高雄事務所。

這是繼半導體封測大廠日月光，於今年8月在楠梓加工區舉辦K13廠動土典禮之後，楠梓加工區又傳出好消息。

經濟部主祕陳怡鈴表示，穎崴科技是全球半導體測試介面領導廠商，此次在楠梓園區擴大投資，帶動地方就業、延續產業競爭力，經濟部也將持續投入產業智慧化、數位轉型及創新應用等3大行動方案，建立更完備的半導體生態，扶植國內的材料與設備產業。

高雄市經發局局長廖泰翔說，未來將參考中央「投資台灣事務所」模式，打造「投資高雄事務所」，針對重大投資案設立專案經理，協助企業向中央、地方行政單位協調、媒合資源，也幫助企業快速落腳高雄，讓好消息持續發生。

穎崴科技董事長王嘉煌表示，他跟高雄很有緣，在結婚後回到高雄，曾在日月光集團工作10年，在19年前成立穎崴科技，協助許多台灣半導體大廠的產品測試。穎崴不僅於第2年就打開海外市場，同時也將最新先進的生產技術持續引進台灣，帶動半導體產業發展。

他表示，平均每3到5年穎崴就有擴廠需求，目前於楠梓加工區、岡山本洲工業區均設有廠房，感謝加工區管理處及高雄市經發局的大力協助。

(中時 )