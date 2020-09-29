不合格店家皆被裁處罰鍰。（圖／食藥署提供）

食藥署今天公布地方人氣觀光景點美食餐廳稽查結果，選定全台人氣觀光景點自4月起至七月進行稽查，共查核一百六十四家業者，發現知名餐廳壽司郎、小蒙牛、瓦城、千葉火鍋都不合規定，各被裁處六萬及十二萬元罰緩。

食藥署針對一百六十四家業者進行稽查，項目包含食品良好衛生規範準則（GHP）、食品業者登錄、產品責任保險及食品標示等，發現共有九家業者不合規定，不合格率達5％，違規內容包含生菌數超標、菜單標示不合格、使用逾期原料、農藥殘留超標等。

其中西門壽司郎被發現松葉蟹鮮蝦沙拉生菌數超標，初驗複驗都不合格，被依違反食品安全衛生管理法裁處3萬元罰緩，新竹縣瓦城竹北光明店則是被查獲使用逾期原料，由於瓦城資本額超過一億元，因此被重罰12萬元罰緩。

小蒙牛新竹晶品店則被查出小辣椒農藥殘留超標；千葉火鍋台東尊爵館則同樣是被發現山茼蒿農藥殘留超標，後續都將轉由農政單位進行適當裁處。

菜單標示不符部分，食藥署官員指出，這次查出有三家業者使用比目扁鱈魚，但卻在菜單上標示為鱈魚，違反食品安全衛生管理法，被開罰四萬元。

食藥署官員透露，這次違規的店家以新竹為最多，目前尚不清楚原因為何，可能與本次稽查重點為人氣觀光景點有關，至於本次不合格的店家，明年將列為稽查重點對象。

(中時 )