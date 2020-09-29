「真的是舉頭三尺有神明」！福安廟主委江福順受訪說，同時也呼籲年輕人尊重信仰，勿因一時貪念而犯罪。（羅亦晽攝）

花蓮一名28歲黃姓男子到花蓮市福安廟拜拜，竟起貪念，以「釣魚」方式偷取香油錢，廟方當下驚覺不對勁，逮住黃男，並從其包包取出2400元的香油錢；花蓮地方法院依竊盜罪判處拘役5日，可易科罰金。

檢警調查，黃男5月11日凌晨4點多到花蓮市福安廟，徒手用鐵絲黏貼雙面膠伸入功德箱，竊取廟方管領的香油錢，得手2400元；廟方當場發現報警處理，並從黃男包中取出被竊香油錢。男子稱，因身上沒錢回宜蘭才動念偷竊，警方依竊盜罪送辦。

花蓮地院審理認為，黃男因一己私慾，以不正當的管道獲取財務，但因利用從事寺廟彩繪僅3萬餘元收入扶養2名未成年子女，加上坦承犯行，事後也將金額還給廟方，最後依竊盜罪判處拘役5日，全案可易科罰金。

「真的是舉頭三尺有神明」！福安廟主委江福順受訪說，那天凌晨3點多起來上廁所後就睡不著，想說測試前一天剛架設好的遠端監視器系統，發現黃男行竊舉動，立刻報警處理，並趕緊騎機車去逮人，呼籲年輕人尊重信仰，勿因一時貪念而犯罪。

(中時 )