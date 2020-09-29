LINE GAME全新即時對戰益智手遊《Tsum Tsum Stadium》（iPhone / Android 適用），於今（29）日正式上線！ 為了感謝參與事前登錄 100 多萬名玩家的熱切支持與期盼，除了原定的事前登錄豐富獎勵之外，現在登入遊戲還可額外獲得 「10 張高級扭蛋券」喔！喜愛『Disney Tsum Tsum』的玩家，千萬不要錯過領取豪華獎勵的大好機會，現在就立即下載並登入遊戲吧！

※各種詳細活動內容依遊戲內最終公告為主。

《Tsum Tsum Stadium》是以超人氣作品《LINE：Disney Tsum Tsum》中的『Tsum Tsum』為主角，推出全新 50 人線上即時對戰益智競技手機遊戲。在遊戲中，玩家可與 LINE 好友或是其他玩家一起進行即時對戰。根據自己的策略，從持有的 Tsum 中選擇兩隻角色做為搭配，優秀的技能組合可以發揮出 1+1>2 的加乘效果！另外還有 300 種以上的造型配件，首度開創遊戲內可以精心打扮專屬代表自己的 Disney Tsum Tsum 角色，並與其他玩家一起交流。在限定時間內，和好友與全球眾多玩家同時競賽，相互較勁贏得好名次並進入頂級聯賽！

※ Disney Tsum Tsum 是日本的迪士尼原創角色，其相關商品在迪士尼商店中具有非常高的人氣。

《Tsum Tsum Stadium》迪士尼全新競速手遊正式登台！(完整版)

事前登錄獎勵大放送！登入遊戲立即領取吧！

從 2020 年 8 月 27 日起的事前登錄活動，全球累計至今超過 100 萬名玩家參與，所有玩家於上線活動期間登入遊戲都可以獲得『4種道具券』、『金幣 x 30,000』、『閃亮髮箍套組』和『唐老鴨 Tsum x 1』，除此之外，於事前登錄期間有參與「好友分享」和「造型診斷」的玩家，也將會陸續收到您的獎勵喔！別忘了繼續關注《Tsum Tsum Stadium》LINE官方帳號（LINE ID: @ttstadium_tw），所有精彩活動都在這裡第一時間告訴大家！

感謝各位玩家熱情支持，上線慶祝活動歡樂開跑囉！

於上線慶祝活動期間，全體玩家只要登入《Tsum Tsum Stadium》，皆可獲得期間限定的『高級扭蛋券 10 張』！這可是一個獲得許多 Tsum 角色的絕佳機會，立即登入領取吧！

【活動期間】 台灣時間 即日起 ～ 2020 年 10 月 28 日（三）22:59 止

現在登入遊戲即可領取上線慶祝『高級扭蛋券 10 張』（圖／LINE GAME提供）

除了上述上線慶祝活動外，接下來遊戲內將有更多精彩活動陸續展開，此外也有大受歡迎的超人氣角色即將登場！喜愛「Disney Tsum Tsum」的玩家，歡迎一起加入我們，在《Tsum Tsum Stadium》享受歡樂並奪得第一名寶座吧！

LINE日後仍將以「CLOSING THE DISTANCE - 拉近你我的距離」為使命，與世界各地的夥伴一同合作，持續擴充包含「LINE GAME」在內的各種合作服務或內容，以促進用戶之間的交流。

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