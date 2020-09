美國原定4月出版的匯率報告一再延期,10月將是下半年報告的預定出版日,兩份報告一次問世?還是一併再延?匯率報告在疫情下的美國選民不甚關心!近期新台幣升值,盤中也曾出現睽違7年半,首度衝破29元大關,感覺上有點配合10月驚奇氣氛的培養與醞釀。新世代金融基金會指出,最後美國匯率報告的10月驚奇,或許美國已不用理會台灣、中國是否符合匯率操縱國條件,即使中國未符合條件,仍列入匯率操縱國,台灣縱符合條件,也未必列入觀察名單或匯率操縱國。選情緊繃,任何驚奇,也將不足為奇!

近兩月來,配合美國大選,台美關係「人為」升溫,導致中國大陸以軍事向美台示威及引起亞洲地緣政治緊張。新冠疫情仍熾,Fed為經濟振興,不遺餘力,在3月底宣布無限量購債,並將公司債納入資產負債表,比起金融海嘯後,Fed總資產及MBS持有總額雙雙成長超過200%。Fed對通貨膨脹目標改採取前所未見的「平均」方式計算,也容忍通膨率暫時超過2%目標,並維持低利率,似乎想透過QE通膨,讓美元貶值。

2020年1月美國匯率報告中,台灣雖未被列入觀察名單,但該報告引述「國外關係委員會」的報導,認為台灣透過換匯方式來干預匯率,規模至少達100億美元(雖遭央行否認)。2020年第1季台灣經常帳餘額佔GDP比重達8.07%;9月17日,央行總裁楊金龍指出美中衝突及新冠疫情,台灣出口變好,對美出超雖逾200億美元,但不是非常多,可再與美協商。上述數據推估今年底,台灣似乎可符合匯率操縱國三項標準,面對敏感的匯率問題,央行總裁楊金龍也不諱言「央行必須維持國內金融穩定還有幣值穩定」,對於過往總是模糊的匯率政策做了透明化的宣示。

More than a trade war的美中貿易戰,延申到貨幣戰,美國財政部連續第三次遲延應每半年發布之「國際經濟及外匯報告」(簡稱匯率報告),這技術上毫無困難在法定4月發布的報告,一延再延,結果是最佳狀況將與10月報告一起上菜,是為總統大選尋覓發布時機?還是為貿易談判再找籌碼?

新世代金融基金會指出,回想起一件有趣的事,2016年12月,就在美國總統大選之後,一家美國商業無線電視網(CBS)以Who's the bigger "currency manipulator" -- China or Taiwan?為題提醒在選舉期間猛攻中國、德國為匯率超操縱國的當選人川普,2015年台灣的經常帳盈餘佔GDP的比重為14%,高於2012年的10%,遠遠高於中國的2%至3%,中國在2008年時比例約10%,為歷史高峰。而新台幣與過去幾年人民幣升值相比,台灣的實質有效匯率在過去十年中已大大下降,而下降與人民幣經常項目順差的擴大有關,顯然台灣中央銀行一直在外匯市場上購買外匯。依據美國《2015年貿易便利化和貿易執行法》(U.S. 2015 Trade Facilitation and Trade Enforcement Act.)列入匯率操縱國標準,指雙邊貿易差額,經常帳差額和外匯市場干預程度等三項超過所設定的門檻(對美貿易順差大於200億、經常帳順差占GDP逾3%、持續單邊干預匯市致淨買超GDP 2%以上),雖CBS報導當時,尚不清楚台灣與美國雙邊貿易順差是否跨越門檻,但其結論表示,顯而易見,台灣作為貨幣操縱者要比中國來得符合條件。

(時報資訊)