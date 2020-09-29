美國原定4月出版的匯率報告一再延期，10月將是下半年報告的預定出版日，兩份報告一次問世？還是一併再延？匯率報告在疫情下的美國選民不甚關心！近期新台幣升值，盤中也曾出現睽違7年半，首度衝破29元大關，感覺上有點配合10月驚奇氣氛的培養與醞釀。新世代金融基金會指出，最後美國匯率報告的10月驚奇，或許美國已不用理會台灣、中國是否符合匯率操縱國條件，即使中國未符合條件，仍列入匯率操縱國，台灣縱符合條件，也未必列入觀察名單或匯率操縱國。選情緊繃，任何驚奇，也將不足為奇！

近兩月來，配合美國大選，台美關係「人為」升溫，導致中國大陸以軍事向美台示威及引起亞洲地緣政治緊張。新冠疫情仍熾，Fed為經濟振興，不遺餘力，在3月底宣布無限量購債，並將公司債納入資產負債表，比起金融海嘯後，Fed總資產及MBS持有總額雙雙成長超過200％。Fed對通貨膨脹目標改採取前所未見的「平均」方式計算，也容忍通膨率暫時超過2％目標，並維持低利率，似乎想透過QE通膨，讓美元貶值。

2020年1月美國匯率報告中，台灣雖未被列入觀察名單，但該報告引述「國外關係委員會」的報導，認為台灣透過換匯方式來干預匯率，規模至少達100億美元(雖遭央行否認)。2020年第1季台灣經常帳餘額佔GDP比重達8.07％；9月17日，央行總裁楊金龍指出美中衝突及新冠疫情，台灣出口變好，對美出超雖逾200億美元，但不是非常多，可再與美協商。上述數據推估今年底，台灣似乎可符合匯率操縱國三項標準，面對敏感的匯率問題，央行總裁楊金龍也不諱言「央行必須維持國內金融穩定還有幣值穩定」，對於過往總是模糊的匯率政策做了透明化的宣示。

More than a trade war的美中貿易戰，延申到貨幣戰，美國財政部連續第三次遲延應每半年發布之「國際經濟及外匯報告」(簡稱匯率報告)，這技術上毫無困難在法定4月發布的報告，一延再延，結果是最佳狀況將與10月報告一起上菜，是為總統大選尋覓發布時機？還是為貿易談判再找籌碼？

新世代金融基金會指出，回想起一件有趣的事，2016年12月，就在美國總統大選之後，一家美國商業無線電視網(CBS)以Who's the bigger "currency manipulator" -- China or Taiwan？為題提醒在選舉期間猛攻中國、德國為匯率超操縱國的當選人川普，2015年台灣的經常帳盈餘佔GDP的比重為14％，高於2012年的10％，遠遠高於中國的2％至3％，中國在2008年時比例約10％，為歷史高峰。而新台幣與過去幾年人民幣升值相比，台灣的實質有效匯率在過去十年中已大大下降，而下降與人民幣經常項目順差的擴大有關，顯然台灣中央銀行一直在外匯市場上購買外匯。依據美國《2015年貿易便利化和貿易執行法》(U.S. 2015 Trade Facilitation and Trade Enforcement Act.)列入匯率操縱國標準，指雙邊貿易差額，經常帳差額和外匯市場干預程度等三項超過所設定的門檻(對美貿易順差大於200億、經常帳順差占GDP逾3％、持續單邊干預匯市致淨買超GDP 2％以上)，雖CBS報導當時，尚不清楚台灣與美國雙邊貿易順差是否跨越門檻，但其結論表示，顯而易見，台灣作為貨幣操縱者要比中國來得符合條件。

(時報資訊)