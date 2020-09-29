『星饗法式戰斧酥麵』發想自豐原清水排骨酥麵，並將排骨酥升等為法式戰斧豬。（馮惠宜攝）

哇，排骨酥麵豪華變身戰斧排骨酥麵，而街頭庶民小吃蚵仔麵線升級為「蠔享吃麵線」，飯店Buffet餐廳迎接連假偽出國商機，端出暖暖和牛壽喜燒、關西的章魚燒，並且把台灣小吃華麗升級，希望用美食撫慰飛不出去的心。

星饗道國際自助餐十月推出「十月 食悅」，端出日本獨特的鍋料理：壽喜燒，還特別挑選高級霜降和牛，用砂糖和醬油等獨家湯頭，和牛肉均勻的油花，入口即化，配上獨家湯頭，鹹甜滋味引出牛肉的鮮甜。

另外，還有源自於關西的章魚燒，主廚陳慶安研發的麵糊，油亮的外表，軟嫩燙口的內餡，並以自選自製的三種醬汁創造獨特的章魚燒風味。

且，主廚也特別把在地美味再升級，如『星饗法式戰斧酥麵』發想自豐原清水排骨酥麵，並將排骨酥升等為法式戰斧豬，以類似於排骨酥麵作法將法式戰斧醃過後酥炸在淋上肉骨原汁，跟自製油蔥酥，和豆芽菜跟韭菜的清甜，油麵吸進排骨酥油香與肉香。

而「蠔享吃麵線」源自於鹿港蚵仔麵線，並將蚵仔升等為生蠔，主要採用鹿港紅麵線為主並以大骨加柴魚為高湯，大腸、蚵仔、肉羹、小腸等為配料的中部口味。

(中時 )