搭乘國光客運逛新竹設計展，持票根或憑搭乘記錄加碼贈送限量灰狗巴士造型瓶裝水。（國光客運提供）

新竹設計展周四與中秋連假同步起跑，配合交通部連假疏運方案，明天起，國道客運路線享平均85折票價優惠，經營多條往返新竹國道客運路線的國光客運加碼贈送限量灰狗巴士造型瓶裝水，鼓勵搭客運逛設計展。

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」開幕倒數，大型「新竹獸」主題裝置藝術，上周五起高高漂浮於國道客運新竹轉運站，連日來吸引不少民眾搶先打卡拍照。為鼓勵踴躍搭乘客運前往設計展，國光客運加碼贈送限量版非賣品灰狗巴士造型瓶裝水，連假期間持票根或憑搭乘記錄，即可於新竹轉運站國光客運售票口免費兌換。

國光客運往返新竹的班次選擇多，有1822線（台北-新竹）、1804線（基隆-新竹）、1865線（林口-新竹）以及1866線（台中-新竹），其中以台北往返新竹1822線班次最密集，假日每隔15至25分鐘即發一班車，約1.5小時即可抵達目的地，連假優惠票價只要110元，是原價135元的81折，更只有高鐵票價38折，可以直達市區設計展會展，節省高鐵竹北站轉搭接駁車路程。

(中時 )