新北市政府近來積極推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，依期程在8月3日頂著惡劣氣候下進場執行第4階段違建拆除作業，讓剩餘未配合業者體認到市府推動政策之決心，使民眾願意配合市府政策自行拆除，使市府於昨(28)日順利提前完成試辦區域內未核准共160家違章建築拆除作業。

五股垃圾山拆除完畢，鐵漢強拆柔勸推動新北城。(新北市消防局)

五股垃圾山拆除完畢，鐵漢強拆柔勸推動新北城。(新北市消防局)

新北市政府自108年9月市長侯友宜展現鐵漢強腕，推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，針對計畫範圍內屢傳公共安全、衛生、消防等重大事件，訂定4階段違建處理原則，除執行完3階段共拆除204家違建外，另經市府通知未通過興辦事業之廠家需於109年7月31日前完成搬遷、自行拆除地上物並恢復綠化植生，隨後拆除大隊於8月3日哈格比颱風前夕，不畏風雨進行第4階段拆除作業。藉由拆除大隊強制進場拆除作業，使得剩餘廠家明白市府積極整頓五股垃圾山決心不變，進而願意配合市府政策自行拆除，恢復原本地貌。最終於昨(28)日順利完成五股垃圾山範圍內未核准共160家之拆除作業。

歷經前3階段之拆除作業，除拆除大隊強制拆除重大汙染、占用公有地及無意願配合之廠家外，第4階段廠家亦多數配合市府政策搬遷及自行拆除，另運用科技執法以空拍機每月定期拍攝約6,000餘張之空拍照片，搭配正射投影拼接進行全區範圍內需拆除標的之標記，確認需拆除之標的位置以輔佐現場人員定位勘查，拆除大隊以雙管齊下之方式，偕同市府相關單位統整未通過興辦事業計畫之需拆除名單共計160處。

並提早於昨日(28)完成第4階段拆除作業，另剩餘廠家在市長柔情勸導及市府積極輔導下，透過申請興辦事業計畫，最遲於今年12月底取得臨時建築許可，並由市府城鄉局統整輔導機關責成核准廠家進行原建物拆改以符合該範圍之設計規範，預計至明年8月底完成所有核准案件之拆改，屆時未配合完成拆改之廠家將不排除再由市府違章建築拆除大隊優先進行拆除，以符合市府既定政策之推行。

市府公安聯合稽查小組表示，歷經1年多來市府強力執行及民眾配合市府政策下，昨日(28)完成針對未核准之違建廠家進場拆除作業，後續市府針對範圍內通過興辦事業之廠家將持續輔導進行拆修改建，以還給市民乾淨、安全的環境。藉由整治五股垃圾山政策，使民眾及業者皆能認同市府決心並配合政策執行，共同打造安居樂業的新北城。

(中時新聞網)