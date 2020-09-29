劉姓男子在台北市一間情趣用品店，為了增進銷售便擅自在網上使用「D槽女神」明日花綺羅的寫真照片，並張貼在臉書粉專。一位蕭姓攝影師聲稱擁有該照片的版權，便提告侵權。法院經審理認為，提告時已超過告訴期限，不受理此公訴。

據判決書指出，劉男於2018年11月時擅自在網路下載一張G奶神級前AV女優明日花綺羅的寫真照片，該照片中女神只用一條紅色緞帶遮住重點部位，好身材若隱若現，相當性感惹火，劉男擅自重製後再次上傳到情趣用品臉書使用。

蕭姓攝影師主張劉男所使用的明日花綺羅照片是2015年替她拍攝的寫真集作品，認為劉男未經她同意便盜用照片作為商業用途，認為著作權被嚴重侵害，向法院提起告訴。

台北地方法院經審理後認為，蕭男雖主張照片版權在他，但並無確切證據能證明他為寫真照片的著作財產權人。且著作權法屬告訴乃論，告訴期限6個月，蕭男提起告訴的日期為發現照片被盜用後的6個月又1日，已逾告訴期，因此不受理公訴。

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(中時新聞網)