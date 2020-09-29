《醬狗》以一本台灣發放的「中華民國無戶籍護照」貫穿全片。（佳映娛樂提供）

搶在台灣新版護照發行之前，舊版護照率先於10月隨國片《醬狗》抵日本為台灣發聲，9月29日公布入圍片單的東京國際影展，國片《醬狗》風光入圍東京首映(TOKYO PREMIERES)電影單元，不畏疫情影響，即將於日本進行世界首映。

輔導金國片《醬狗》以一本台灣發放的「中華民國無戶籍護照」貫穿全片，講述韓華混血屁孩到哪都被當成外人的成長困境。「醬狗」在韓語意為「掌櫃」，是歧視華人的用語。主角雖在首爾土生土長、講流利韓語，仍被奚落是「醬狗」，台韓兩地「國罵」在片中交流，火藥味十足。而當初劇組為了找到會講道地韓語又擁有中華民國國籍的演員，幾乎翻遍了全韓甚至美國。導演透露：「我們挑演員先看護照，一定要確認有中華民國國籍，只為了符合輔導金的規範！」而這個護照更是特別，叫做「無戶籍護照」，也被戲稱為「空殼子護照」。

《醬狗》榮獲TOKYO FILMeX影展企劃開發補助獎、與國片輔導金的肯定，並且獲得首爾電影委員會的拍攝補助堪稱台、日、韓三方支助，由台灣想映電影有限公司製作，卡司「台韓雙拼」，集結《皇后的品格》潛力新星賀業文、《特務行不行》華裔男星于澤偉、《快樂第四名》韓國女星李恆娜、《騷動青春》美少女金叡恩，是台韓混血導演張智瑋首部自編自導長片作品，預計2021年初與台灣觀眾見面。

(中時 )