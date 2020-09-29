國民黨立委陳以信今日於立院質詢表示，行政院長蘇貞昌上任至今借了1兆1千億，院長當2年，台灣每人多欠3萬元，打破紀錄，堪稱有史以來最會借錢的院長。蘇貞昌回應「有舉債就好像買房子有房貸。」

陳以信指出，108年前瞻基礎建設1047.4億、109年前瞻1182億再加上紓困預算2700億，明年110年的前瞻加上紓困再加上買戰機的預算2681.4億，把列入債限和隱藏債務全部加起來，全部一共是1兆1千億。

陳以信說，《公債法》規定政府舉債額15％，但紓困特別預算舉債額度不列入。加總起來今年要舉債4千6百億，占歲出總額21.26％，超過應有的舉債額度。

陳以信表示，蘇貞昌上任行政院長至今2年，台灣平均每人負債增加3萬5，達到26萬。蘇貞昌回應，國民黨執政8年，年年是紅字，蔡總統上任後，年年結餘。陳以信不滿地表示「又來了。」

(中時 )