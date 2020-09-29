元智大學結合亞東醫院申請成立醫護學院，醫學研究所已獲教育部核可設立，將自下學年起（110學年度）招收醫學研究所學生。

元智大學校長吳志揚表示，元智大學與亞東醫院已有許多產學合作的研究計畫與案例，3年前著手討論雙方合作籌設醫護學院的計畫，整合遠東集團旗下元智與亞東醫院以及遠傳電信，希望發揮最大綜效，提升整體醫療品質。

吳志揚提到，教育部已核可醫學研究所部分，下學期將開始招收碩士生，並聘請亞東醫院教學副院長陳芸醫師擔任元智大學醫護學院籌備處主任。

元智大學醫護學院籌備處主任陳芸表示，未來醫療產業趨勢包括再生醫學、數位診斷、高齡照護以及精準醫療，為培養前瞻性生物醫學專業人才並配合國家智慧醫療的整體發展目標，整合遠東集團旗下元智大學與亞東醫院微創手術、AI人工智慧、細胞治療以及遠距治療的強項，結合集團內包含遠傳電信、遠東科技園區的產業資源，培育符合新世代需求的醫護人才未來醫界將更廣泛地應用「智慧醫療」投入在精準醫療及遠距診治等照護上，透過數位轉型減輕醫療人力負擔與成本，更高效的實踐醫療照護。

元智大學提到，元智醫學研究所將連結元智資通訊以及亞東醫院的教研資源，以「創新智慧醫療」為核心理念，在醫學研究中融入具有臨床應用性 的細胞生物科技、人工智慧、醫學工程等創新設計課程，希冀培育 出新世代醫療產業所需的跨領域人才，以助益於智慧醫療的發展與 整體醫療品質的提昇。

(旺報 )