「2020海洋派對．情定澎湖灣」沙灘婚禮幸福登場，19對新人展開璀璨新人生。（陳可文攝）

澎湖浪漫愛情島，今年主打「2020海洋派對．情定澎湖灣」活動，29日沙灘婚禮幸福登場，19對新人以海盟誓，踏著結婚進行曲展開璀璨的新人生，永誌最美的時刻。

2020澎湖海洋愛情派對系列活動「情定澎湖灣」及「婚紗體驗館」兩大愛情主題，二部曲沙灘婚禮在林投沙灘貝殼教堂鋪上紅地毯。

來自全國各地19對新人跨海澎湖結婚樂，潔白的教堂風貌、蔚藍的海天一色、閃亮亮的金黃沙灘，唯美浪漫彷彿天使降臨祝福，新人們以海為證互許終生緣定澎湖，滿滿祝福是最美的禮物。

澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲擔綱主婚人，活動特別邀請明星夫妻檔NONO及朱海君深情開唱引領著19對新人步入教堂，牽手宣誓今生不渝；來自台南的同性女女配新人是全場矚目焦點，贏得最熱烈掌聲。

沙灘婚禮選定9月29日，代表了久又久，現場每對新人相擁接吻99秒，象徵了幸福久久；壓軸的浪漫音樂煙火晚會，也以999秒浪漫煙火秀擦亮澎湖星空點綴新人們最繽紛的回憶。

(中時 )