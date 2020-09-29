2013年蘇力颱風過境，頭前溪中游的竹東中正大橋橋墩被沖毀的景象。（羅浚濱攝）

河局認為目前頭前溪不需要疏濬，在興隆大橋下游重新整理及佈設消坡塊，降低河床被激流沖刷。（羅浚濱攝）

縣府在2010年完成油羅溪疏濬工程後，依照專家建議計畫持續在頭前溪中、下游辦疏濬，因改朝換代未獲支持，2013年蘇力颱風發生竹東中正大橋斷橋事件。二河局長楊人傑指出，目前評估頭前溪並不需要疏濬，像調整腸胃一樣，採用調整河道和固床工維護安全。

曾任新竹縣疏濬總顧問的宜蘭大學副教授徐輝明指出，頭前溪是中央管河川，保護標準都是100年，由於氣候極端變異，常發生超乎預期的豪大雨，致山區大量土石崩落堆積在河道，百年保護設計的堤防和橋梁，並無法抵擋強颱的豪雨。

徐輝明建議頭前溪中、下游應進行常態性疏濬工程，避免河道淤積造成災害。因縣府改朝換代，公共造產基金未能續向二河局申辦疏濬工程。

頭前溪中游河段的高低落差很嚴重，河床被沖刷幾成「大峽谷」，已直接衝擊竹東中正大橋橋墩嚴重裸露，2013年蘇力颱風過境，橋墩就遭暴漲溪水沖斷，中正大橋只好拆除經3年完成改建。

在縣長楊文科重啟油羅溪疏濬工程後，頭前溪是否也要疏濬，維護道路橋梁安全，也是要考量的問題，但二河局長楊人傑受訪指出，該局每年都有召開疏濬檢討計畫，認為目前頭前溪不需要做疏濬。

楊人傑說，中正大橋被沖斷後迄今，該局陸續以河道整理方式改變水流，同時做固床工，像整治腸胃一樣，把河床的深槽和灘地，讓慢慢恢復原狀。

楊人傑表示，頭前溪下游從興隆大橋之後已設置多段的「豆腐岩」，則採取重新整理及佈設，利用消波塊降低河床被激流沖刷，就中長期而言，頭前溪並不會辦疏濬。

(中時 )