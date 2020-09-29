配合行政院推動「向海致敬」政策，宣示要維持乾淨海岸線，交通部今年對轄下港口、風景區加強淨灘，清出4291公噸廢棄物，其中北海岸就占了2705噸，原因與遊客量多，以及東北季風易把海上垃圾帶來有關。

台灣境內海岸線達1988公里，其中交通部所轄就有1036.5公里，包括7處濱海國家風景區海岸線941.5公里、7處國際商港及4處國內商港海岸線95公里。截至目前，交通部淨灘共清出4291公噸廢棄物，包括漂流木、廢棄漁網具、垃圾等。

交通部航政司長韓振華表示，各區建立「定期清」、「專人巡」、「立即清」、「緊急清」4大機制，對於易堆積廢棄物的熱區提高清潔頻率。日平均遊憩人數達1500人以上，每日清理1次；日平均遊憩人數達50人以上、1500人以下，每周清理1次；日平均遊憩人數50人以下，每月清理1次。

濱海國家風景區部分，在不破壞生態下，利用吊車、吊抓車、傾斜車等機具，以翻沙方式清潔沙灘，再輔以人工徒步撿拾沙灘垃圾。商港部分，除清除堤防周邊及民眾遊憩沙灘垃圾外，更透過清潔船撈除海上垃圾。

根據統計，7個濱海國家風景區當中，以北海岸及觀音山國家風景區清出2705噸垃圾最多，佔了總量的63％。航政司分析，當地有熱門的白沙灣、淺水灣、中角灣等沙灘，遊客眾多，加上東北季風容易把海上垃圾帶來台灣北海岸，都是垃圾數量較多的原因。

(中時 )