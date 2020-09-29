中秋節4天連續假期將從10月1日展開，再加上雙十國慶也有3天連假，許多民眾會返鄉或規畫出遊，高鐵公司分別在兩次連續假期間加開196、108班次列車疏運旅客，29日並首度開放員工休息區、活動室對外亮相。
台灣高鐵公司中區運轉課長許永達指出，今年秋節有4天連續假期，高鐵特別加開196班次列車，其中包括南下93班、北上103班，目前在9月30日晚間、10月1日早上南下的熱門時段，以及10月4日收假日北上時段，售票情況都已達7成以上，預售車票則售出55萬多張。
許永達強調，今年疏運情況與往年中秋假期差不多，較特別的是，受疫情影響，旅客進站時必須量測體溫，且須自行攜帶口罩並配戴，若在車廂內有飲食需求，則必須在社交距離、隔壁旅客有配戴口罩的情況下，才可飲食，並於吃喝完後戴上口罩。
除在中秋連假提高疏運量能，高鐵也首度對外公開其中區運轉中心的員工休憩設施，包括用餐吧檯區、設置有獨立躺椅的休息室及有按摩椅的休息區等。高鐵指出，中區運轉中心還特別設置備勤室，提供颱風期間員工備勤時休息使用、可更彈性調度人力。
(中時 )
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