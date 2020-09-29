藝人鍾欣凌29日參加勞動部雲嘉南分署二度婦女就業講座活動。（勞動部雲嘉南分署提供／李宜杰台南傳真）

可愛婆婆「鍾欣凌」來了！勞動部雲嘉南分署二度婦女就業講座活動，29日特別邀請知名藝人鍾欣凌於台南老爺行旅，分享自己的職涯經歷與人生歷程，鼓勵民眾勇於嘗試，找到屬於自己的光，演出精彩的人生好戲。

鍾欣凌演出超夯台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」大受歡迎，她陽光般的笑容與可愛樂觀形象，深得大家喜愛。鍾欣凌曾2度獲得金鐘影后肯定，用實力證明她已從綠葉磨成紅花，諧星翻轉成戲后，背後的力量是「從不放棄的努力」。

鍾欣凌說，她曾因自己的外型圓潤而自卑，甚至認為沒有人會看她演戲，但克服恐懼的方法是正視它，後來轉念，坦然接受自己的樣子，並努力去找到自己的位置，把「胖」變成自己的招牌與優勢，遇到挫折的時候，「就想想當初夢想的那個光」，就會有滿滿力量，「每天一點一點進步，你的努力就會被看見」。

「如果你的能力超過你的想像，你是否願意給自己冒險的機會？」，鍾欣凌也以這句話鼓勵，大家要勇敢追夢去做喜歡的事，同時她也建議多當別人的貴人，多給鼓勵、就可以給別人釋懷的力量。另，在工作態度上，她也強調，當你有愛、多一點細心、熱誠與體貼，只要找到適合你的位置時，你就是100分。

今日講座有近百位女性朋友聆聽，大家笑聲不斷、收穫滿滿。雲嘉南分署長劉邦棟說，許多婦女因婚育等因素離開職場，期許藉由此次講座，能鼓勵女性朋友也能像鍾欣凌一樣樂觀面對人生，累積重回職場的能量。

劉邦棟說，截至今年8月，分署已協助超過1700位二度就業婦女成功就業，各就業中心都有提供職涯探索、諮詢輔導、履歷健檢、模擬面試到職訓及就業媒合等一條龍服務，歡迎想重返職場的女性朋友多加運用。

(中時 )