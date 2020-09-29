中共中央政治局7月底正式提出內外「雙循環」發展戰略，大陸政府顧問29日指出，如果大陸希望轉向重點依賴內需的新發展戰略，就需要進行大量改革。
路透報導，大陸國務院參事室特約研究員、國家統計局前總經濟師姚景源在記者會中表示，如果希望主要依賴內循環，大陸確實面臨著艱鉅的任務。從根本上講，必須依靠改革，需要深化改革。
出席同一場合的大陸國務院參事、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫也指出，大陸新的發展戰略，並不是應對新冠肺炎疫情或中美衝突的短期措施。
二人認為，大陸需要推進市場體制改革來提高經濟效率、推進土地和住房制度改革以促進城鎮化，還需要採取措施來縮小收入差距。
雖然2019年消費者支出貢獻大陸國內生產總值（GDP）的55.4％，但仍遠低於已開發經濟體的70％至80％。姚景源指出，大陸需要每年把消費對GDP的貢獻提高1個百分點，才能在2035年達到70％上方。
姚景源又指，大陸外匯存底增速將放慢，而人民幣升值可能削弱大陸出口競爭力並刺激進口，隨著時間推移，大陸貿易結構會更加均衡。
(工商 )
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