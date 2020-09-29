檢方逮獲70歲吳姓老婦、3名仲介下線及7名失聯移工。（移民署高雄市專勤隊提供／袁庭堯高雄傳真）

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊獲報，有非法外籍看護集團在高雄各大醫院出沒、發名片。高雄地檢署歷經半年喬裝跟監，成功逮獲70歲吳姓老婦主嫌、3名仲介下線及7名失聯移工，檢方也對吳婦以意圖營利而媒介外國人非法工作提起公訴。

檢方發現，吳婦自身從事20幾年看護，藉由社群軟體LINE成立非法派遣看護工仲介下線群組，透過仲介下線招募失聯逃逸移工，轉介到醫院從事非法看護工作，每日工資2000元起跳，吳婦與仲介下線共抽成200至300元。

吳嫌遭逮時，皮夾內還塞滿準備到各大醫院發放的名片。檢方告知病房家屬、找來的看護竟是失聯逃逸移工時，不少家屬還相當震驚，想說在醫院、透過名片找來的看護不會有問題。

檢方查出，吳婦平日遊走於高市各大醫院急診室發名片，利用急診病患家屬心急如焚的心態伺機推銷，吳婦也在醫院內走廊、佈告欄等明顯處放置名片，媒介非法工作成功後，再向旗下的非法看護工收取每人每日新臺幣200至300元不等之仲介抽成費用。

專勤隊提醒，來路不明的外籍看護不具專業照護知識，也未經過照顧服務訓練。民眾一旦被查獲非法聘僱，將會被裁處鉅額罰鍰，5年內再犯甚至涉有刑責，對於移工看護一定要詳加查證。

(中時 )