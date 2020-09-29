大法官宣示「黨產條例」合憲，黨產會進一步「追殺」聲請釋憲的台北高等行政法院7名法官，要求他們迴避審理黨產案。北高行24日駁回「中投、欣裕台」的迴避案，讓黨產會吞下首敗，今再駁回「中國廣播公司」的迴避案，可抗告。

黨產會認定中廣是國民黨的附隨組織，依黨產條例追徵77億3138萬餘元，中廣不服提起行政訴訟，本案審判長陳心弘之前與法官陳金圍、畢乃俊組成的合議庭聲請釋憲，後改與法官林麗真、林淑婷組成合議庭，提出聲請釋憲補充理由書，因此遭黨產會質疑有捍衛「前政權」的偏頗傾向，遂聲請迴避。

北高行今駁回黨產會聲請，裁定理由指出，法官依據法律獨立審判，但「惡法亦法」，若法官認為法律有違憲之虞，在遵守憲法與適用法律間發生取捨上的困難，當然可聲請釋憲，黨產會以此為由聲請法官迴避，反而有違釋憲要件的要求。

法官衡度法律是否合乎實質正義的量尺是憲法，而非政策，雖然政策落實成為法律後，法官必須依法審判，但憲法效力高於法律，法官自應秉持憲法意識加以檢驗，以免墮入「惡法亦法」，黨產會稱「不認同黨產條例之立法」，是誤解法官在憲法上的角色。

此外，「轉型正義」具體涵義為何，黨產條例及其立法理由完全沒有解釋，卻讓黨產會可採取非常態性手段，干預政黨、法人、團體或機構的財產權，法官認為可能違憲而聲請釋憲，就是交由「憲法守護者」大法官釐清爭議，使目前在法院審理中、為數不少的類似案件，都能有明確的裁判標準。

裁定並指，黨產會指陳心弘裁准停止執行追徵77億餘元，中立性有疑慮，但訴訟案件本來就有贏有輸，黨產會若不服，可循法定程序救濟，不能僅因受到不利裁判結果，就認定法官有所偏頗。

北高行聲請釋憲的3個合議庭共7名法官，在大法官釋憲後，承審不當黨產相關案件都遭黨產會聲請迴避。據悉，黨產會共聲請14件法官迴避，目前已有2件被駁回。

(中時 )