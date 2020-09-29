網友幫歐陽娜娜緩頰。(翻攝自「比特王」臉書粉絲專頁)

台灣藝人歐陽娜娜十一將在央視演唱《我的祖國》，民進黨政府和外圍側翼全都出聲，要她別當對岸的統戰看板，甚至還有人要她別佔用健保。對此，有網友表示，關於享用健保，這些藝人也有繳錢，而且繳的比你我還多。

對於行政院長蘇貞昌、前外交官劉仕傑和許多網友以「健保資源」為由批評歐陽娜娜，臉書粉專「比特王」今發文(29日)表示，藝人為了工作，總是到處跑，他們享用健保資源，但是他們也有繳錢，而且繳的還比你我都多。

該粉專也引用歌手黃立成的說法指出，「而黃立成看不過去，表示台灣是自由民主的國家，想怎麼唱歌就怎麼唱歌，不管去NBA、MLB還有NFL，那裡無論是否是公民都會唱美國的國歌，有什麼問題？」

同時，該粉專還PO出一組歐陽娜娜的照片，並在圖中寫道，「藝術不分國際」，並幫歐陽娜娜緩頰，「我也有繳健保，而且繳很多…」。

網友們也留言回應，「支持黃立成理論，藝術娛樂是個體，現在的台灣顏色對 才對 很慘」、「五月天、SHE不是也常年大賺人民幣嗎？」、「只准州官放火，不許百姓點燈」。

不過，黃立成原本要聲援歐陽娜娜，未料發文一出卻反挨轟，他稍早則再發文滅火，表示他挺的是藝人的創作和表演自由。

藝人為了工作 總是到處跑 他們享用健保資源 但是他們也有繳錢 繳的還比你我都多 而黃立成看不過去 表示台灣是自由民主的國家 想怎麼唱歌就怎麼唱歌 不管去 NBA、MLB還有NFL，那裡無 論是否是公民都會唱美國的國歌 有什麼問題 小編想說 當年阿妹唱國歌被對岸抵制 我們說對岸不理智的時候 看看那一位李登輝... 領中華民國奶水說日本是祖國 看看現在的民進黨執政下的台灣 小編只能呵呵！ 由比特王發佈於 2020年9月28日 星期一

(中時新聞網)