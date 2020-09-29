從未正式在台灣上映的《龍貓》將於2021年上映。（甲上娛樂提供）

繼近日「吉卜力工作室」釋出400張動畫劇照讓全台粉絲為之瘋狂後，電影公司甲上娛樂今日(9月29日)宣佈成為「吉卜力工作室」在台灣的獨家發行片商，將攜手能率影業讓紅遍全台的經典動畫鉅作重返大銀幕，包括《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《魔法公主》以及從未正式在台灣上映的《龍貓》、《天空之城》、《風之谷》、《魔女宅急便》等等總計21部膾炙人口的經典之作將於2021年起接續上映，所有觀眾將在戲院重溫吉卜力動畫世界的迷人魅力！甲上娛樂還將推出預售套票、獨家特典等限量商品回饋廣大的吉卜力粉絲們！

「吉卜力工作室」由動畫導演高畑勳和宮崎駿於1985年創辦，至今已經推出22部動畫長片，囊括全球無數觀眾及影評盛讚，在兩人領導下，培養出眾多才華洋溢的導演、動畫師、編劇等，吉卜力的作品充滿原創性、迷人畫面和精彩故事，成為日本流行文化不可或缺的一員。宮崎駿製作的《神隱少女》於2002年獲得奧斯卡最佳動畫長片大獎，他也在2005年名列《時代》雜誌「影響力人物」榜。「吉卜力工作室」電影擁有無與倫比的魅力，在日本動畫電影全球票房排行前十名中，就有六部吉卜力的作品，經典鉅作《神隱少女》更是以突破385億日圓以上的總票房成績高居榜首，更為日本奪下首座奧斯卡「最佳動畫電影獎」，而《霍爾的移動城堡》則以近250億日圓的成績排行第三。

此外，吉卜力工作室在日本三鷹市成立的「三鷹之森吉卜力美術館」以及預計於2022年開幕的愛知縣「吉卜力公園」也將成為台灣人朝聖的重要旅遊景點，不僅將傳統的手繪動畫昇華成令人驚嘆的藝術作品，更帶起了周邊與觀光產業，成為享譽國際的知名品牌。

(中時 )