深耕房地產媒體代理45年的彥星喬商廣告傳播事業群，與社群監測平台意藍資訊OpView，共同發表2020上半年度「台灣房地產網路聲量」研究意藍資訊總經理楊立偉表示，各產業在COVID-19疫情影響下，上半年的網路聲量多有跌宕，房地產產業卻在第2季大爆發，趕超過去2年的平均數值。彥星喬商總經理劉安立指出，比對房市交易的熱絡，全年房屋移轉棟數在今年可望拚6年新高，輿情在民眾購屋需求及行為的觀測上能為房地產產業帶來另一種參考指標，這也是發表「台灣房地產網路聲量」研究的重要目的。

彥星喬商劉安立總經理指出，YouTuber或Podcast這類的新形態行銷，在疫情期間隨著消費者閱聽行為的改變將會得到越來越多的關注，而這類型行銷的核心還是會回到內容的產製。雖然與話題性、娛樂性高的網紅、藝人或意見領袖合作能得到大量的瀏覽量與曝光，但資訊曝光後帶來的印象與評論是否為正面影響仍然是有效溝通的正確價值。因此YouTuber特質與其受眾的匹配度，以及產品屬性、溝通時機、溝通內容都需要被審慎思考，以減少仇富、看熱鬧、干擾正面訊息等這類負面效應的產生。

彥星喬商總經理劉安立認為房地產交易在近年來強調資訊的透明與對等，才是消費者決策過程的重要影響因素，因此如何透過新的媒介及工具進行與消費者正向的溝通，會是房地產行銷重要的課題之一，這亦是彥星喬商和意藍資訊深度合作建立房地產輿情資料庫的用意。

未來，劉安立希望透由整合房地產輿情、消費者行為數據(CDP)及廣告投放數據(DMP)的-彥星喬商三效資訊服務平台，既可以提供購屋人資訊透明化的正向溝通環境，更可提供房產客戶更多消費者視角的思考面向、行為軌跡，提升供需之間的效能。

(時報資訊)