《國際金融》南韓央行Q2淨賣出3.4億美元干預外匯 16:482020/09/29 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓央行周二表示，第二季淨賣出3.45億美元，低於第一季為緩解韓元波動的58.51億美元淨賣出。 在4~6月的季度中，韓元的波動來自於幾個因素的影響，包括新冠病毒疫情的不穩定、北韓危機、美國和中國對香港國安法問題引發的緊張態勢。 據南韓央行數據顯示，第二季國內銀行間美元/韓元的每日平均交易金額為78.1億美元，而第一季則為77.1億美元。 在四至六月的季度，韓元兌美元的交易區間為一美元兌1188.6至1244.3韓元之間 (時報資訊) #韓元 #南韓央行 #淨賣出 #第一季 #第二季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》燁聯10月開平盤 中止連5月漲價 15:402020/09/29 財經 《韓股》本地疫情改善 韓股連三日收漲 15:572020/09/29 財經 永大兩岸接單成長大爆發 帶旺29日股價上漲 10:012020/09/29 財經 《國際社會》韓連假前夕 央行增加現金供給、衛生單位繃緊神經 14:152020/09/29 財經 《期貨》三大期指皆漲 10月台指期開高63點 09:092020/09/29 財經 《半導體》聯發科全年營收靠攏百億美元 外資續喊買、上看927元 13:072020/09/29 財經 《國際經濟》南韓8月工業產出轉跌 10:342020/09/29 財經 港金管局：將與大陸研究擴展債券通交易品種 03:072020/09/29 兩岸 10月13日開跑 Prime Day年度購物節助攻 亞馬遜Q4獲利 可望攀新高 04:102020/09/29 全球財經 《國際金融》觀望首場總統大選辯論 美股期貨小升 12:332020/09/29 財經 財經熱門新聞 千億晶片大騙局續集？ 詐完蔣爸 武漢弘芯爆恐怖下一步 - 財經 投信史上最大罰度 街口董事胡亦嘉遭解職 - 財經 - 工商 金管會鐵了心要它下市 元大原油正2自救會抗議無效 - 財經 - 工商 謝志堅卸任陽明董事長 下一步有洋蔥 - 財經 - 工商 台積電疲了 大咖提前放假？專家：明天要小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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