南韓央行周二表示，第二季淨賣出3.45億美元，低於第一季為緩解韓元波動的58.51億美元淨賣出。

在4~6月的季度中，韓元的波動來自於幾個因素的影響，包括新冠病毒疫情的不穩定、北韓危機、美國和中國對香港國安法問題引發的緊張態勢。

據南韓央行數據顯示，第二季國內銀行間美元/韓元的每日平均交易金額為78.1億美元，而第一季則為77.1億美元。

在四至六月的季度，韓元兌美元的交易區間為一美元兌1188.6至1244.3韓元之間

(時報資訊)