威盛(2388)今(29)日宣布，正式推出搭載聯發科(2454)i500 AIoT平台的威盛VAB-950，結合高性能顯示、物體辨識和語音等AI技術的豐富無線及I/O連接功能，加速眾多家庭、商業、工業和教育市場等創新智慧設備的開發，目前該產品已經於全球販售。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，隨著AI越來越趨向邊緣化，對具有強大邊緣運算、電腦視覺，以及多媒體功能的智慧型設備需求正急遽增長，威盛VAB-950提供獨特用戶體驗的創新設備，為此龐大市場機會提供了既快速又可靠的捷徑。

聯發科智聯網事業部葉信忠協理提到，目前已能預見未來幾年內，對功能強大且高效的AIoT晶片組及能支援下一代AI語音和視覺設備的需求相當強勁，借助搭載聯發科i500 AIoT晶片組的威盛VAB-950新品，客戶可以縮短開發時間，並將創新與差異化的設備導入市場，以滿足廣泛的應用。

威盛VAB-950採用EPIC 14cmx10cm外型規格，其搭載聯發科i500八核處理器搭載AI處理器，整合高性能邊緣運算、先進多媒體功能、多台高解析鏡頭，並支援連接式觸碰螢幕顯示器及多工作業系統，另外，還有先進無線和網路連接性，包括用於LTE/4G的SIM卡插槽、雙頻802.11ac WiFi、千兆乙太網和藍牙5.0，VAB-950現已於全球發售中。

(時報資訊)