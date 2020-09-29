《證交所》穎崴申請上市 今年第10家 16:482020/09/29 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 穎崴(6515)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第10家國內公司申請股票上市。 穎崴實收資本額3.06億元，主要產品為：半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組，2019年度稅前純益6.94億元，每股稅後盈餘19元。 (時報資訊) #穎崴 #申請股票上市 #介面 #年度 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國產疫苗 最快明年第2季上市 04:102020/09/29 生活新聞 上緯新材 上海科創板掛牌 04:102020/09/29 證券．權證 京東健康擬赴港上市 集資 30億美元 04:102020/09/29 全球財經 Nokia 8.3 5G 10／15上市 國民機Nokia 3.4同台發表 14:532020/09/29 科技 台商回臺 穎崴科技砸32億楠梓設半導體中心 11:372020/09/29 財經 陸前8月房市調控368次 難現「金九銀十」 13:452020/09/29 兩岸 SpaceX前景可期 穆斯克：未來可能IPO 10:462020/09/29 財經 6公司10月法說 志信先發 04:102020/09/29 證券．權證 投保中心 受理華映財報不實案投資人求償登記 15:222020/09/29 財經 微軟、SAP助緯穎全面升級全球布局敏捷性 12:102020/09/29 財經 財經熱門新聞 千億晶片大騙局續集？ 詐完蔣爸 武漢弘芯爆恐怖下一步 - 財經 投信史上最大罰度 街口董事胡亦嘉遭解職 - 財經 - 工商 金管會鐵了心要它下市 元大原油正2自救會抗議無效 - 財經 - 工商 謝志堅卸任陽明董事長 下一步有洋蔥 - 財經 - 工商 台積電疲了 大咖提前放假？專家：明天要小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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