穎崴(6515)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第10家國內公司申請股票上市。

穎崴實收資本額3.06億元，主要產品為：半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組，2019年度稅前純益6.94億元，每股稅後盈餘19元。

(時報資訊)

#穎崴 #申請股票上市 #介面 #年度 #證交所