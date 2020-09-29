搶攻中秋與國慶連假商機，星享道酒店附設星饗道國際自助餐推出「十月．食悅」日式美食活動吸客，首推和牛壽喜燒、章魚燒、法式戰釜酥麵、美國壽司、麵線等活動限定美食值得品嘗。

星饗道表示，壽喜燒是日本獨特的鍋料理，用鐵製淺鍋燒薄片牛肉，其特色為砂糖和醬油調和出來鹹甜調味湯底。最早期是以雞肉為主，後來以牛肉和蔥、香菇、豆腐、蒟蒻絲等一同烹煮，再沾生蛋食用。壽喜燒於日本當地為高級料理，本次挑選高級霜降和牛推出和牛壽喜燒，均勻的油花，入口即化，配上獨家湯頭，引出牛肉的鮮甜。

「十月．食悅」日式美食再加碼，源自於關西的章魚燒，加上陳慶安主廚研發的麵糊，油亮的外表，軟嫩燙口的內餡，自選自製的三種醬汁創造自己的章魚燒風味。

另外，廣受歡迎的「美國壽司」也持續加碼，一次五款全數登場德州卷、費城卷、紐約卷、鮭魚卷、酪梨炸蝦卷，多款美式經典壽司，滋味豐富。

Buffet日本料理體驗除了豪氣拿出籌碼來兌換好吃的和牛壽喜燒之外，還有暖暖的海鮮鍋料理，依照個人喜好挑選喜愛的海味，用日式柴魚昆布高湯現煮滿滿的鮮美好料，讓饕客大為滿足。

本次還把在地美味再升級「星饗法式戰斧酥麵」發想自豐原清水排骨酥麵，並將排骨酥升等為法式戰斧豬，以類似於排骨酥麵作法將法式戰斧醃過後酥炸在淋上肉骨原汁，跟自製油蔥酥，和豆芽菜跟韭菜的清甜，油麵吸進排骨酥油香與肉香。

「蠔享吃麵線」源自於鹿港蚵仔麵線，並將蚵仔升等為生蠔，主要採用鹿港紅麵線為主並以大骨加柴魚為高湯，大腸、蚵仔、肉羹、小腸等為配料的中部口味。

為配合本次十月食悅主題，18號麵包亦推出豪華起司蛋糕，巧妙搭配了北海道十勝奶油乳酪、丹麥安博格布利乳酪、法國洛克福藍紋乳酪，成熟的風味香氣逼人，適合起司愛好者。

(工商 )