圓剛（2417）公告8月自結獲利表現，除單月營收10.15億元、較去年翻倍增長超過280％，稅前淨利2.83億元、本期淨利2.53億元，雙雙較去年同期有40倍上下的大幅躍升外，甚至高於過往36個季度的單季稅前淨利數字，自結單月每股盈餘就有高達1.31元的表現。

圓剛7月公布的自結獲利數字亦十分亮眼，單月稅前淨利2.3億元、本期淨利2.08億元，自結每股盈1.08元。累計圓剛近兩個月的自結盈餘，已超越自2012年來的全年度獲利數字。

受惠居家辦公及線上教學等宅經濟效益，帶動圓剛在數位視訊及教育市場標案業務增溫，累計今年前八個月合併營收來到35.97億元，年增幅達84.8％，刷新歷年同期營收新高。

圓剛甫於28日的董事會決議，將尋求對公司未來營運有助益的策略性投資人、以詢價圈購方式發行私募普通股，辦理總額度在11.5億元內的現金增資，用於生產購料所需及充實營運資金、或償還銀行借款及其他因應公司發展之資金需求。

(工商 )