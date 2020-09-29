美國國務卿蓬佩奧18日剛公開反對教廷與北京續簽梵中協議後，將於本周親自出訪梵蒂岡，預計將與教廷高層討論中梵協議問題。不過，據英媒《獨立報》透露，教宗方濟各界時將以美國大選臨近為由，拒絕在本周蓬佩奧訪問期間與他見面。

蓬佩奧（Mike Pompeo）將於本月27日至10月2日，出訪希臘、義大利、梵蒂岡及克羅埃西亞等歐洲4國，並預計將於30日出席「教廷論壇會」（Holy See Symposium），外界預測先前他所批評的《中梵協議》將是此行焦點。雖然《中梵協議》相關細節尚未公開，但預計將其給予梵蒂岡在任命天主教中國大陸主教上有發言權。教宗方濟各也承認了8位未經他批准而由北京任命的主教。

由於蓬佩奧先於18日在美國宗教雜誌「最重要的事」（First Things）發表長文指出，大陸人權狀況嚴重惡化，藉此呼籲梵蒂岡放棄與北京延長主教任命的協議，並呼籲天主教會應該運用其道德權威來反對北京對宗教信仰的鎮壓。不過義大利主教會議旗下報紙「未來報」（Avvenire）指出，教廷高層認為蓬佩奧的論調是明顯「干涉」，是為了美國國內選舉造勢，教廷不會隨之起舞。

而根據《獨立報》指出，教宗方濟各已拒絕蓬佩奧來訪時期與他會面，並指出美國大選日期將近，沒有理由要與蓬佩奧見面，但報導仍認為川普政府近期對中梵協議干涉插手，仍是教宗決定給蓬佩奧閉門羹的主因。

(中時新聞網)