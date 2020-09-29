國立台南大學藝術學院辦理藝術大師講堂系列活動，將於10月14日邀請攝影大師阮義忠演講，以「在攝影的路上」為題，分享在40餘年的攝影經驗與作品價值分享。

阮義忠為台灣重要知名攝影家、作家、出版人、攝影教師，出生於宜蘭縣頭城鎮，作品以人文紀實為主要風格。阮義忠早期任職《幼獅文藝》編輯，退伍後在《漢聲雜誌》英文版擔任攝影與設計，1975年時擔任電視周刊社《家庭月刊》攝影。

阮義忠著有相當多攝影相關文章與書籍，2009年獲《南方都市報》評選為全球華人五十位魅力人物之一，2013年獲頒第一屆全球華人傳媒大獎「攝影文化貢獻獎」，2015年獲現代傳播集團《生活月刊》「國家精神造就者榮譽」。至2016年，阮義忠也成立「阮義忠攝影人文獎」，並於2018年於宜蘭成立阮義忠台灣故事館。

阮義忠表示，「我在攝影的路上走了40多年，年輕時，只在意藝術表達，如今卻感覺照片的內容更重要，因為其中包含了時代性、社會性以及不可取代性。」阮義忠還說，每位攝影師都想強調個人風格，自己的風格早已形成，現在要做的是好好整理、發表龐大的影像檔案，試著透過老照片，呈現真正的台灣價值，那就是純樸、良善、互信、友愛。

國立台南大學視覺藝術與設計學系助理教授范如菀表示，阮義忠老師的作品對台灣來說，具有實質意義與傳承過去視覺文化的貢獻，其黑白影像的階調具有獨特的魅力與對台灣的情感，本次非常榮幸能夠邀請阮義忠老師至本校分享過去的攝影心得，期望透過本次講座，讓更多人瞭解與認識台灣當代攝影大師作品，及創作背後的過程與想法。

(中時 )