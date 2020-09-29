隨著健康意識抬頭，越來越多國人有運動習慣，而運動也一直是各種疾病的良藥，不過因疫情爆發，在家運動逐漸蔚為風潮。本集「旗楷得勝」邀請到粉絲團破5萬人的正妹教練尤予晰，傳授一個人在家也能做的運動，更被主持人阿楷發現，她讓運動更有效的法寶！

現代人久坐成習慣，再加上長時間滑手機，很容易造成駝背，因此，尤予晰推薦可以使用滑輪下拉(lat-pulldown)器材，加強背部肌群，改善胸前過緊、拱背等問題，但是使用時要避免肩膀用力，背部施力才正確，而且做完後記得檢視姿勢是否到位，如此才能發揮最大功效。

尤予晰示範在家也能做的保加利亞深蹲/截取自youtube

不過最近疫情影響，前往健身房運動恐有風險，因此尤予晰傳授2個在家就能做的運動。第一，就是可以訓練腿部肌群的保加利亞深蹲，她說，腿部是人類的第二顆心臟，因此要好好鍛鍊才行。首先，一隻腳要往前跨大步，另一隻在後方的腳則要微踮腳，雙手交叉，背要挺直往下坐，蹲下的時候大腿需呈現90度，往上時吐氣、往下時吸氣，特別注意身體切勿往前傾，這樣才能保護膝蓋。

尤予晰帶領主持人阿楷做核心肌群訓練/截取自youtube

第二，則是可以訓練到腹部4個肌群的核心訓練，也就是坐在瑜珈墊上，雙腳往前踩一點、膝蓋微彎、下背挺直，雙手輕貼膝蓋兩側，上身打直慢慢往後躺騰空撐住，再慢慢地雙腳離地，之後上半身往左、往右轉身；若要增加強度，可以拿有重量的球或大水瓶負重，切記全程都要搭配呼吸。

主持人阿楷發現尤予晰在運動前會習慣先吞兩顆薑黃錠/截取自youtube

尤予晰在運動前會習慣先吞兩顆葡萄王的薑黃錠，啟動身體的血液循環，讓運動效果更好。其實，隨著年紀增長，代謝速度一定會降低，讓許多人經常覺得運動達不到自己要的成果，而無法持續下去。若想要運動效果事半功倍，可以選擇增加身體代謝的營養品，薑黃就是很好的食品之一。當人在運動時，它可以將囤積儲存的薑黃素，轉換成為能量與熱量，使整體代謝提升，是現代人降脂很好的推手之一！

(中時新聞網)