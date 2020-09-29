徐若瑄飾演的阿瑜兼顧家庭與工作，責任心強烈。（威視電影提供）

徐若瑄與謝盈萱、孫可芳戲裡戲外都有好感情。（威視電影提供）

由資深剪接大師廖慶松與徐若瑄（Vivian）合力監製，新銳導演許承傑執導，集結「全民阿嬤」陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧等金獎演員陣容的《孤味》將於11月6日上映。《孤味》繼日前獲選香港電影節開幕、桃園電影節閉幕片及釜山國際電影節「亞洲電影之窗」單元後再獲肯定，入選東京國際影展「世界焦點」單元，導演許承傑得知喜訊表示：「這次相當榮幸能在東京與日本觀眾見面，無奈疫情的因素，以及《孤味》已進入正式宣傳期無法到場，我們更期待能盡快跟台灣觀眾分享好電影！」主演之一的謝盈萱表示：「很為團隊感到開心，可以透過電影與各方朋友交流，希望這部片能帶來不同的療癒。」而徐若瑄則表示：「很開心，謝謝所有國際影展的肯定！《孤味》是一部就算過了二、三十年後再來看，都還可以細細咀嚼品嚐的好戲。」

今日釋出的徐若瑄訪談花絮，Vivian表示《孤味》劇情與自己的真實人生十分相似，當年離家多年的父親再度聯繫時，身旁也有一位女朋友陪伴、照顧著徐老爹，讓她心中充滿感謝，Vivian感性表示：「其實非常尊敬她，因為她真心愛徐老爹！」說著說著忍不住落淚。也正因對劇本充滿共鳴，讓她決定擔任監製一職，她謙虛表示：「我真的是新手，但是過程非常開心，可以從演員以外的角度去參與這部電影。」

事必躬親的Vivian從電影籌備期到後製期都密集與導演及製作公司開會討論並提供資源，甚至連演員選角都親力親為，包括于子育、楊一展，以及特別演出的張鈞甯，都是Vivian親自打電話邀請演出，而眾大咖們接到電話後，更是連劇本都沒看就爽快答應，讓Vivian直呼超感動！最後聽到許承傑導演大讚這些演員們都是他心目中的最佳人選，更是讓徐若瑄成就感十足：「真的很高興能為電影出一份心力！」

除了監製身分外，徐若瑄同時也飾演片中二女兒「阿瑜」，阿瑜是一名責任心強烈、兼顧工作與家庭的整形醫師，十分忙碌，也因此較為焦慮、手機不離身，與本身個性外向、不拘小節的Vivian有不小的落差。不過Vivian表示自己的親姊姊正好也叫阿瑜，且個性與角色個性相似，孩子年紀也與片中角色的女兒差不多，因此會將姊姊管教孩子時的模樣，放入角色性格中。儘管片中角色性格嚴謹，戲外的Vivian熱情大方，與其他演員們相處融洽，不僅首度合作的謝盈萱表示：「她就是一個很會照顧別人的人，我也被她照顧得很好！」飾演小妹的孫可芳也笑說彷彿多了位姐姐：「她很主動地對我們很好，很關心我們，在現場工作的時候會真的覺得她是姐姐。」三姊妹戲裡戲外的好感情不言而喻。

(中時 )