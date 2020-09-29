金管會證期局29日公布2020年度「鼓勵境外深耕計畫」認可名單，包括：聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、富達、野村、NNIP及富蘭克林等9家資產管理集團。

證期局指出，聯博、安聯、施羅德符合5項評估指標，可適用二項優惠措施，聯博與安聯可在符合境外基金管理辦法的範圍之內，引進新類型的境外基金，或者與同類型投信基金投資規範不符的境外基金。

安聯資產管理集團其總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為三檔。聯博、施羅德的單一境外基金投資大陸有價證券上限，永久放寬為該境外基金淨資產價值的40％。

景順、摩根、富達、野村、NNIP及富蘭克林則符合4項評估指標，可適用一項優惠措施。分別可在符合境外基金管理辦法的範圍之內，引進新類型的境外基金，或者與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；其總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為三檔；或單一境外基金投資大陸有價證券上限，永久放寬為該境外基金淨資產價值的40％。

證期局指出，這九大集團於我國募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70﹪，優惠措施有效期間為一年，自2020年10月1日至2021年9月30日。

(工商 )