元大銀行宣布推出手機門號轉帳。這也是元大銀近期針對手機app服務所推出最為普惠便民的新功能，對此元大銀指出，手機門號轉帳是參加財金公司作為平台所推出的手機門號跨行轉帳服務，對此元大銀不僅緊密跟進各項開發與驗測時程，同時更成為首波提供手機門號跨行轉帳服務的銀行業者。

對此元大銀亦引國際經驗指出，包括美國的Zelle、瑞典的Swish、新加坡的PayNow等跨國業者，皆提供客戶「行動門號轉帳」服務，客戶只要在手機App上，輸入收款方的手機門號，即可立即完成轉帳服務，不必再特別記對方的存款帳號。

不只如此，元大銀特別指出，門號轉帳還能避免「出錯」機率，因為目前因各家銀行帳號長度，或位數不一，客戶進行跨行轉帳交易時，一來得花費許多時間確認帳號的正確性，二來是若不小心按錯帳號數字，就會發生轉錯帳號的情況，如今若用手機號碼取代銀行帳號，將可解決上述跨行轉帳交易的痛點。

元大銀進而說明，客戶只要進入元大行動銀行App，選擇手機號碼要連結的帳號，並完成簡訊密碼驗證，兩步驟即可輕鬆設定完成，日後欲使用轉帳服務，只要告知手機號碼進行轉帳即可，方便、簡單又便利。

元大行動銀行App先前已有「無卡提款」或是「外幣匯率到價通知」、「定期定額預約換匯」或「外幣換匯到價自動成交」等配備，如今再新增手機門號跨行轉帳服務，不僅是跨行轉帳功能再進化，由於行動銀行的使用頻率，以轉帳需求為最高，因此這項手機門號轉帳的數位創新金融服務，元大銀也看好所能發揮的普惠金融效果將最高。

(工商 )