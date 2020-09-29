0至6歲是人類發展的黃金期，2歲前小嬰兒骨骼發育尤其重要，父母親只要懂得親子心靈溝通體操，小嬰兒同樣可以運動，體驗速度及安全感。新北市政府為推廣這項親子溝通體操，委由醒吾科技大學繪製一系列親子遊戲嬰兒運動圖，市長侯友宜29日參觀嬰兒體操活潑圖畫，驚嘆「原來4個月大的小嬰兒也可以這樣運動！」

小嬰兒適當的運動不但可以加強耐肌力與空間認知能力，也可以從小培養嬰兒平衡性運動技能、信任感及韻律感。侯友宜下午主持林口西林公共托育中心開幕典禮，對托育中心懸掛醒吾科大繪畫的台灣版嬰兒運動圖畫大表讚賞，因這些圖畫正確提供新手父母親該如何與嬰兒一起做運動。

新北市長侯友宜(中)抱著林口孫子，喜上眉梢，左為市議員蔡淑君，右為立委洪孟楷。(醒吾科大提供)

負責繪製這些圖畫的是今年剛從醒吾科大設計學院商業設計系畢業的藍斌誠，共花了近3個月時間，把父母與嬰兒透過互動遊戲，正確做運動的神情與姿態，畫得栩栩如生。藍斌誠說，這些親子互動體操圖案原作者是日本早稻田大學前橋明教授，他所完成的每一幅畫作，都必須經由前橋明教授修正後才算完成。

藍斌誠從小就喜歡繪畫，隨興創作都令親友驚豔，有小畫家外號，高中就讀豫章工商廣告設計系，發現繪畫與設計可以結合創意，畢業即選讀醒吾科大設計學院商業設計系，學習更多元繪圖整體設計概念，創作作品在時報金犢獎、全國學生美術比賽平面設計類大放異彩，今年更入圍放視大賞平面類產品設計組及德國紅點視覺傳達類設計獎。

林口西林公共托育中心29日開幕，懸掛醒吾科大學生藍斌誠所的畫親子溝通體操圖，教導家長如何與嬰兒一起做運動。(醒吾科大提供)

藍斌誠說，要依原作者畫出嬰兒運動圖不難，難的是如何畫出國人味道的母親與嬰兒互動圖，而不是一看就像日本人，但這些互動體操必須符合標準動作，因此他必須把創作的元素融入標準畫作中，舉凡比較複雜的肢體動作，要畫出特有神韻得花三、四個小時。

藍斌誠舉例，父母親抱嬰兒進行體操運動時，必須特別畫出寶寶的愉悅表情，因這項運動基本就是親子遊戲，必須親子都很開心，才不會造成寶寶搖晃症候群，因此繪畫時每個肢體動作都相當重要。侯友宜參觀過程頻頻讚賞藍斌誠的用心，也希望這些作品提供所有新手父母親參考，讓嬰兒與父母在遊戲與肢體接觸中，都能建立親密的親子關係。

拉4月大的小嬰兒坐起來運動有竅門，按圖做就不會錯。(醒吾科大提供)

西林公共托育中心開幕典禮包括立委洪孟楷、市議員蔡淑君、文化局長龔雅雯、新北市幼兒教保發展協會理事長江束、中華蒙特梭利教育協會理事長陸怡然、醒吾科大副校長鍾志明及各級校長等人共同參與。江束特別感謝醒吾科大的繪圖，之後還要請醒吾科大拍攝親子動健康宣傳影片，侯市長則呼籲大家要多生育，因為新北市公私立托兒共17458所，是全國第一名，而且平價優質永續經營！

(中時新聞網)