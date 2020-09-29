性感女神熊熊（卓毓彤）近期是非不斷，她先是傳出與論及婚嫁的特斯拉男分手，還爆出熊熊心死，連肚子的寶寶都小產流掉了，而熊熊今（29日）則是再被傳出搭上瑪莎拉蒂男，還被直擊再看婦產科、暗訂養胎餐，對於風波，熊熊沒有正面回應，不過她稍早則是在IG限時動態發文追思小鬼。

熊熊上週被爆與特斯拉男分手、心死流產後，她今再被《周刊王》直擊，由一名「瑪莎拉蒂男」接送前往婦產科，進行孕婦產檢的項目，熊熊還被指暗訂知名月子餐品牌的養胎餐，熊熊的肚皮狀態引發外界好奇。

熊熊限時動態全文。（圖／取材自熊熊Instagram）

針對傳聞，熊熊沒有對外回應，不過她稍早則是在IG限時動態發文追思小鬼，曬出小鬼生前和好友柯有倫、竇智孔合作的友情歌曲《扛得住》，熊熊感性寫下：「聽歌吧～人生總是起起落落 還是要堅強的生活 那怕天塌下來 只要有你一起度過 我會扛得住 我扛扛扛得住」。

熊熊近期雖然風波纏身，不過熊熊近期則都在網上悲傷悼念小鬼，而熊熊日前身陷不雅片風波，但她仍特地現身小鬼靈堂致意，小鬼火化時25日也現身二殯送行，有情有義讓人動容。

(中時新聞網)