華碩(2357)今宣布南台灣首間旗艦店—「ASUS高雄站前旗艦店」正式開幕！繼ASUS台北八德旗艦店後，華碩第三間旗艦店正式進駐高雄建國商圈，時尚新穎的店內裝潢與陳設，令人眼睛一亮，試營運期間已明顯為商圈注入活水，帶動人流翻倍成長。看準商圈積極布局，華碩持續推出創新產品與貼心服務，深獲市場青睞，電競筆電在台蟬聯18季市佔冠軍！家用筆記型電腦更自2003年起，連續17年穩坐台灣市佔第一寶座，展現不容撼動的領導品牌地位！

ASUS高雄站前旗艦店，除針對不同系列的產品設立體驗專區，現場更有專人詳細介紹產品並提供操作教學服務；未來也將陸續推出VIP新品鑑賞會、ASUS VIP會員專屬健診服務等活動；同時與全台25家華碩專賣店門市，採用O2O智慧零售系統，結合線上線下金流、物流、庫存，讓消費者能不受時間與空間限制，體驗購物零時差。對此，華碩聯合科技產品處長陳怡君表示：「華碩希望透過高雄站前旗艦店，讓更多的消費者能夠走進建國商圈，藉此帶動商圈買氣成長5成！」

(時報資訊)