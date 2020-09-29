用鏡頭講述故事

用文化傳遞情感

用影片留住鄉愁

劇本創作，一人一伴

大片拍攝，一人一伴

全球追夢，一人一伴

9月，由成都市政府台辦指導，成都海峽兩岸交流協會，成都海外聯誼會和成都市海外交流協會主辦，成都商報·成都兒童團承辦的“一人一伴·微拍秀” 2020年海內外學子創意微視頻大型創作活動在成都正式拉開帷幕。

此次活動以“蓉城同心·共話美好”為主題，引發讓兩岸青年更加了解並熱愛這一城市，傳遞蓉城精神，延續文化傳承，增進兩岸友誼。在這個丹桂飄香的時節，海內外少年們將會師蓉城，用劇本述說情誼，用微電影定格生活，讓友誼之花在共同的文化基石上綻放！

“一人一伴”，一場載有“成都大片”的微電影之旅即將開啟！

一人一伴·微拍秀

回憶“夢想故事”

“追夢大片”風靡海峽

2018年，“一人一伴·微拍秀”海峽兩岸少年創意微電影大型創作活動正式啟動。30時間，活動徵集集成都學子上千份“前半部”劇本，隨後10餘所台灣校園學子接力合作， 105部完整作品面世。經過海峽兩岸同步票選，最終10部“成都大片”正式出爐，為兩岸少年建造起溝通交流之橋，延續中華文化兩岸傳承。

2018年“一人一伴·微拍秀”首映式

2019年，“一人一伴·微拍秀”再度而來，500餘名兩岸學子創作，30餘所兩岸高校參與，10部“海峽青年蓉城追夢記”大片首映，11項重磅獎品出爐。讓兩岸青年學子超越收穫了跨越海峽的珍貴友

誼，還撒下了未來攜手在蓉奮鬥的理想種子。

2018年“一人一伴·微拍秀”首映式

每一季的“一人一伴·微拍秀”，都吸引著海峽兩岸的學子踴躍參與，大家都積極參與到創作中，這些創作滿載著學生們的熱情和青春。大家展開豐富的聯想，在原創中”夢想故事”中融入了美食，音樂，科技等各種元素，譜寫著青年學子追夢蓉城的故事。

而這些青春激揚的文字，再由影視界，教育界，文化界專家組成的專業評估團評選，指導，最後，產生出10佳作品落地拍攝，入圍的同學們流連穿梭在成都街頭，用鏡頭記錄這些作品不僅來自“經濟”，“文化”，“科技”，“美食”，“音樂”，“時尚”，“教育”，“策展”，“旅遊”， “生活”等方面，展現出成都為海峽兩岸追夢青年創造的優質環境，更記錄了兩岸青年願在蓉城實踐夢想攜手奮進的珍貴畫面。

“一人一伴·微拍秀”

開啟“美好蓉城”

“一人一伴”重磅回歸

2020年，“一人一伴·微拍秀”重磅升級回歸。承接前兩年的活動盛況，活動將以“大運會”“三城三都”，“公園城市”，“營商環境”，“致敬”奮鬥者”等景點為創作主題，面向海峽兩岸和海內外學子發出邀請，開創一場聯動全球青年學子的跨越時空聯合雲創作，傳遞城市精神，展現蓉城美好生活，共話活力新時代。

“一人一伴·微拍秀”

此次活動，我們將全面升級，除海峽兩岸學子之外，更歡迎世界各地的學子積極參與活動，以鏡頭為語言，多角度進行切入，記錄社會的變遷，城市的發展，致敬當下生活的美好時代。

如今的成都，正迎來欣欣向榮的飛速發展，“大運會”，“公園城市”等景點都成為了成都的新名片，而“天府文化”深入人心，“成渝地區雙城經濟圈”合作緊密。這些當代成都的變化，需要未來青年才俊的建設，更需要青年的學子們的親歷與見證。

成都大片

導演夢想熱度未褪

“成都大片”招募開啟

千呼萬喚始出來，現活動將面向台灣學子發起“一人一伴·微拍秀”全面徵集，邀請大家用手中的鏡頭，創作或記錄身邊的美好生活。

大家可以通過鏡頭，記錄身邊的美食美景，也可以拍攝身邊的城市建設與發展，更可以講述人文故事。也可以引入成都的發展建設，在“天府文化”，“成渝地區雙城經濟圈” ，“公園城市”，“新經濟”，“營商環境”，“大運會”等背景下便於創作。

2019年“一人一伴·微拍秀”拍攝現場

投稿結束後，所有作品都將在“蓉城同心”的公眾號展示，大眾可以在欣賞作品並進行投票，同時選出名列前30的視頻作品。入圍的60名學子將在專業老師指導下，攜手創作30部“逐夢大片”。

最終，由專業導演，攝影大咖，文學教授等組成的專家評估團，將對30部優秀作品進行專業打分，評選出10部最優秀的作品進行頒獎。獲獎的十部佳片將在騰訊視頻，愛奇藝，優酷等主流視頻平台同步展播，開啟佳片雲展播的國際之旅，打造一場全球共享的視覺盛宴。

參與活動，還有更多成都元素的限量原創紀念禮物，2020“一人一伴·微拍秀”等你參加！

2019年“一人一伴·微拍秀”投稿現場

活動詳情：

一、視頻創作要求：

1、視頻主題：“蓉城同心·共話美好”；

2、征集對像：台灣在校大學生，學校、專業、年級不限。喜歡攝影攝像、編劇創作，熱愛生活。

3、視頻內容：

（1）視頻可以拍攝身邊的故事、城市的發展、美食美景等，請大家用鏡頭記錄自己的身邊的生活和景色，記錄社會的變遷、城市的發展，致敬當下生活的美好時代；

（2）視頻形式不限，可以有演員演繹，可以有配音解說，也可以是鏡頭快剪，或者更多你自己的創意；

（3）投稿視頻長度不超過3分鐘。

4、截稿時間：即日起——2020年10月18日24:00

評選方式：所有征集視頻將統一在線上展示，開放公眾投票渠道，結合投票結果及專業評審團的綜合評選，篩選出30份入圍作品。

二、活動流程：

第一階段

全球征集，兩岸學子共拍時代大片

時間：2020年9月—10月

第二階段

全民票選，共話美好生活的動人瞬間

時間：2020年10月

第三階段

一人一伴，創作逐夢成都大片

時間：2020年10月—11月

第四階段

全球共賞，十部佳片國內國際雲展播

時間：2020年11月

三、征集方式

投稿郵箱：[email protected]

（投稿須注明學校全稱、學院、年級、姓名、聯系方式）

咨詢電話：028-86751741

投稿時間：即日起-2020年10月15日（以電子郵件發件時間為准）

*活動最終解釋權歸活動方所有。

(中時新聞網)