中山醫學大學附設醫院進駐大里光正社宅，開設名為「健康樂活館」的長照據點，迎接中秋節到來，響應中秋節的到來，中山附醫家庭暨社區醫學部主任顏啟華偕同營養科營養師謝凰玲營特別在「健康樂活館」舉辦一場健康蛋黃酥DIY的活動，並進行衛教，讓社區裡的長者感受到傳統節日的氣氛。

為了教導社區的長輩如何選擇月餅等節慶食品、健康吃，現場也教導長者自製天然酵母發酵麵包及少油、少糖、少添加物的月餅。謝凰玲並提醒大家選購月餅時要注意包裝紙上的成分及營養標示，了解自己吃進多少熱量及盡量選擇減糖、減油、使用天然水果、堅果及在地食材，並且不使用反式脂肪的健康月餅。

她也提醒，除了注意糕餅熱量，柚子的熱量也不容小覷，5瓣(約165公克)就有60大卡。因此，月餅及柚子若能與親朋好友一起分享更好，一人吃一半以達熱量減半效果，亦可搭配白開水或無糖茶飲，不僅解油膩，也可增加飽足感。尤其要搭配規律運動，消耗額外攝取熱量，健走一萬步約可以消耗300大卡。

(中時 )