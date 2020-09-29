2011年福島核災後，已開發國家幾乎完全沒有核電廠新建案，民進黨政府也大力倡導離岸風電等綠能來實現非核家園，不過綠能不管風力、太陽能都有無法穩定供電劣勢，而且也造其他環境問題。研究指出核電在減碳排放下仍有必要，小型模組化反應爐(SMR)似成新出路，由韓國斗山集團負責承造的新一代核電站在美國設計認證，預計2029年可運行。

麻省理工能源研究計畫判斷，要兼顧低成本、低社會影響的低碳未來，核能依舊是不可獲缺元素，於是SMR(small modular reactor)成為核電業新方向。SMR可以批次在工廠生產，再載送到現場組裝，施工省時，而且由於體積小，燃料較大型機台少很多，就算機械故障，要排出的熱能也較小，反應爐安全殼不會過熱，在冷卻上也不需複雜的幫浦或管線設計。

美國新創公司NuScale就是研發SMR先鋒，他們獲得來自猶他州訂單後發包給斗山集團，而設計也獲得美國核能管理委員會安全認證。斗山集團會承造12座輸出功率為5萬千瓦的SMR、渦輪機等主要設備，訂單總額13億美元，2023年動工。由於這些電廠結構採取將SMR沉入地下水槽的結構，因此受地震等外部因素導致失去冷卻功能的風險較低。

SMR輸出功率不及傳統大型核電廠，但如果以普及達成量產效果，成本可能比目前核電更低。俄羅斯已經完成部分SMR商業運行，不過這次NuScale和斗山攜手取得美國核管會認證，意義更重大，因為可以看做首個通過國際標準的SMR。

韓國、日本在SMR被視為核電未來新趨勢後，都採取政府補助企業的方式，和國外公司合作發展，已有從事核電廠產業已達40年的斗山集團是出口SMR的「SMART」計畫主力。日本包括日立、三菱也在發展SMR，不過目標都是2040年代才投入應用。

這次美國猶他州的訂單不只揭示了核電新方向，可能也是斗山集團的轉機。由於韓國總統文在寅提出去核電計畫，2014年起轉盈為虧的斗山集團去年已連6個財務年度虧損。斗山控股在獲得大單消息傳出後一度上漲逾2%，隨後漲幅收斂，收盤股價上漲0.32%，報46850韓元(約1269台幣)。

(中時新聞網)