總獎金300萬台幣、冠軍獎金高達台幣50萬的2020高雄高球公開賽，成為陪伴高球迷度過中秋佳節的賽事，明天起到周六在髙雄澄清湖高爾夫俱樂部舉行四回合72洞賽程，共有144位台灣好手同場競技，業餘選手劉永華尋求衛冕。

這項比賽是由陳啓川先生文教基金會、永記造漆工業股份有限公司丶台灣福興工業股份有限公司與台灣職業高爾夫協會共同主辦，高雄高爾夫俱樂部協辦，已經邁入第33屆，過去好幾屆冠軍得主都是長春選手，例如已經57歲的老將呂文德，曾於2016丶2017連續2年摘下本賽冠軍，同是長春球員的汪德昌則是2015年首次在高雄球場拿下冠軍，陳志忠在2014年自己56歲那年也曾帶走高雄公開賽冠軍，創下台巡賽最年長的冠軍得主紀錄。

今天賽前記者會上，呂文德與陳志忠分享如何才能在高雄球場獲勝的秘訣，呂文德指出，這座球場需要穩當地打、有耐性地打，挑戰性很高，例如稍稍右狗腿的第5洞，雖然開球過去，可能只剩30到40碼，但是要攻上果嶺不容易，如果讓球落在100碼內，較有更大機會抓鳥，必須要動腦筋想定策略。

陳志忠表示，高雄球場地形變化大，不容易打出低桿數，他補充：「雖然比不上長打年輕選手王偉軒打得遠，要爭冠也很難，不過將盡力而為。」

這項比賽也是今年台巡賽的倒數第二站，台巡選手為了爭取年終獎金王頭銜與獎金以及台巡排名，將發揮全力展現球技爭取佳績，去年1月才轉戰職業的王偉軒，靠著9月20日在三商名人賽封王，躍居台巡賽目前獎金王，這個星期的高雄公開賽與12月份的台豐ADT公開賽，王偉軒會極力爭取佳績，希望繼提前登上TB挑戰巡迴賽獎金王寶座，也能囊括台巡賽獎金王頭銜。

王偉軒曾在2018年的高雄公開賽贏得業餘組冠軍，並列職業榜第6名，不過去年賽事慘遭淘汰，他認為高雄球場的果嶺不易停球，球道也較窄，開球要注意落點，第二桿才好進攻果嶺，短桿與推桿也必須控制精準，尤其推桿因為草紋較重，推桿路線不易判讀，短桿也須小心處理，一失誤，很容易花掉桿數。

(中時 )