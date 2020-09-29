台南善化農會推出黑芝麻五穀飲搶攻飲料市場。（劉秀芬攝）

台南善化農會將黑芝麻五穀飲送至總統府請總統、副總統品嘗。（台南善化農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化區為全台主要胡麻產區，善化區農會與農民契作，以保證價格收購胡麻，並且透過加工發展特色產品，29日農會正式推出全新的「健康好麻吉」黑芝麻五穀飲，搶攻健康飲料市場。

善化區農會總幹事黃錦秀表示，善化胡麻種植面積約200公頃，農會契作面積為110公頃，收購價格約每台斤120元，今年胡麻都已陸續播種。

為開拓胡麻市場，農會多方開發加工產品，除了長賣的胡麻油、芝麻粉、芝麻糖，善化農會前年推出芝麻拌麵，銷售成績不錯；去年在總統蔡英文親自推薦下，更打開全國知名度；今年疫情期間民眾減少出門，更曾7天賣破2萬包。

去年農會再度開發新產品，搶攻養生飲品市場，花費近1年時間研發黑芝麻五穀飲，以善化胡麻搭配冰糖、糙米、薏仁、黑米、小麥胚芽、燕麥、蕎麥、小麥、珍珠米、青仁黑豆、百合、茯苓、芡實、蓮子、銀杏、山藥等十多種食材，無防腐劑、人工香料、黏稠劑，清爽不甜膩。

黑芝麻五穀飲首批製作2萬8800罐試水溫，日前農會特地將產品送至總統府請總統、副總統品嘗，副總統賴清德收到後也比讚支持。

善化農會表示，黑芝麻五穀飲每箱12瓶，單瓶容量約350毫升，每箱售價300元，歡迎民眾支持在地農民，前往善化農會超市選購以在地胡麻製作的養生飲品。

(中時 )