台灣地方廟會相當有特色，其中又以「鋼管熱舞辣妹」的表演人氣最高，只要辣妹們出場秀舞，總是能將現場氣氛炒到高點，讓男士們看的目不轉睛，但這次廟會表演「換口味」，舞者一樣是性感打扮，但卻讓「地方媽媽」臉紅心跳，直呼「我也要去進香」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一段影片，28日位於彰化和美的福德宮，舉辦徒步進香活動，返程途中原本應該是辣妹鋼管秀，結果竟出現肌肉猛男，他們穿著超短皮上衣、黑色緊身三角褲，站在紅色吉普車上賣力表演，現場女士情緒超嗨，既害羞又忍不住狂看。

彰化廟會祭出猛男表演(圖片截自影片)

現場女士紛紛拿起手機錄影，影片PO光後女網友大讚「終於輪到女生福利了」、「這猛男我可以」、「每次都辣妹，女生沒得看」、「這樣才公平啦」、「身材好養眼」、「明天請跟上」。

猛男們各各身材精實(圖片取自/劉二虎臉書)

雖然女士們看的非常開心，但不少男網友哀號「還我鋼管辣妹」、「我想到海豚刑警」、「結果在旁邊拍的都是阿嬤」；而表演中其中一位猛男，是在網路上小有名氣的舞者「劉二虎」，隨著影片爆紅，「劉二虎」也增加不少女粉絲，對此他除了感謝網友，也低調回應「這對我來說只是工作罷了」。

(中時新聞網)